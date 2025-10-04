La Selección

Miguel Herrera sorprende con la convocatoria de Costa Rica para enfrentar a Honduras: las figuras que regresan

El 'Piojo' llamó a futbolistas de experiencia como Celso Borges y Kendall Waston, defensor que ha sido una pesadilla para la Bicolor.

2025-10-04

Costa Rica se enfrenta contra Honduras y luego frente a Nicararagua por las eliminatorias mundialistas y el técnico Miguel Herrera finalmente confirmó este sábado la lista de convocados para afrontar ambos encuentros.

El 'Piojo' ha sorprendido con varios nombres en su lista, como el regreso de Celso Borges, mediocampista de 37 años que había anunciado su retiro de la selección en marzo de 2024 tras disputar 163 partidos.

Sin embargo, Borges retorna el equipo nacional con la misma ilusión. "Ya es una posibilidad real que uno vuelve a abrir ese baúl que tenía de buenos recuerdos y de buenos momentos. Y ya cuando uno se pone la camiseta vuelven todos esos sentimientos. Estoy muy contento, muy ilusionado de estar acá nuevamente y aportar", dijo hace unos días ante los medios de su país.

Otros de los futbolistas que vuelven a la 'Sele' son Allan Cruz, volante del Herediano, y Kendall Waston, defensor del Saprissa. El central, también de 37 años, había sido pedido por una parte de la afición y prensa local, aunque no fue parte del microciclo que hizo la 'Sele' esta semana.

Cabe mencionar que Waston ha sido un dolor de cabeza para la Bicolor en la dos últimas eliminatorias, tanto con goles y por la marca que aplica debido sus condiciones. Un zaguero que impone con su físico y que complica a los delanteros.

Por otra parte, Herrera decidió dejar fuera a Ariel Lassiter, extremo del Portland Timbers, y Brandon Aguilera, mediocampista del Rio Ave portugués. Ambos no fueron llamados tras los partidos de septiembre frente a Nicaragua y Haití.

Se mantienen en la convocatoria los futbolistas de experiencia como Keylor Navas y Francisco Calvo, y otras figuras como Manfred Ugalde, delantero que milita en el Spartak de Moscú de Rusia.

Los ticos jugarán ante Honduras el próximo jueves 9 de octubre en el Estadio Morázan de San Pedro Sula y el lunes 13 recibirá a Nicaragua en el Estadio Nacional de Costa Rica.

La 'H' marcha como líder del grupo C con cuatro unidades, por lo que la 'Sele' también necesita al menos rasgar un punto para seguir peleando por un cupo al Mundial, pues se sitúa en el segundo puesto con solo dos.

Haití también cuenta con dos puntos en la tarcera posición de la clasificación mundialista mientras que Nicaragua es último con uno.

CONVOCATORIA DE COSTA RICA

Los elegidos por Miguel Herrera para los partidos contra Honduras y Nicaragua.

Los elegidos por Miguel Herrera para los partidos contra Honduras y Nicaragua.

