Miguel Herrera sorprende con la convocatoria de Costa Rica para enfrentar a Honduras: las figuras que regresan

Sin embargo, <b>Borges </b>retorna el equipo nacional con la misma ilusión. "Ya es una posibilidad real que uno vuelve a abrir ese baúl que tenía de buenos recuerdos y de buenos momentos. Y ya cuando uno se pone la camiseta vuelven todos esos sentimientos. Estoy muy contento, muy ilusionado de estar acá nuevamente y aportar", dijo hace unos días ante los medios de su país.Otros de los futbolistas que vuelven a la 'Sele' son <b>Allan Cruz</b>, volante del <b>Herediano</b>, y <b>Kendall Waston</b>, defensor del <b>Saprissa</b>. El central, también de 37 años, había sido pedido por una parte de la afición y prensa local, aunque no fue parte del microciclo que hizo la 'Sele' esta semana.Cabe mencionar que <b>Waston </b>ha sido un dolor de cabeza para la Bicolor en la dos últimas eliminatorias, tanto con goles y por la marca que aplica debido sus condiciones. Un zaguero que impone con su físico y que complica a los delanteros.