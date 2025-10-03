Alexy Vega entró en modo Eliminatoria Mundialista y dejó aviso a Keylor Navas previo al Honduras vs Costa Rica

¡Entramos en modo <b>Selección Nacional</b>! Restan seis días para que <b>Honduras y Costa Rica</b> se midan en un nuevo clásico centroamericano por la <b>Eliminatoria Mundialista de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026.</b> La Bicolor Hondureña tiene en mente dañar a los ticos y dar un golpe de autoridad en el grupo C de la tabla de posiciones. Honduras es local este jueves 9 de octubre en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa. Y este viernes, a falta del resto de los legionarios catrachos, los seleccionados nacionales de Liga Nacional, más Deiby Flores y Romell Quioto, se concentraron en un hotel en San Pedro Sula, ciudad sede de este trascendental compromiso.