Alexy Vega entró en modo Eliminatoria Mundialista y dejó aviso a Keylor Navas previo al Honduras vs Costa Rica

¡Entramos en modo Selección Nacional! Restan seis días para que Honduras y Costa Rica se midan en un nuevo clásico centroamericano por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La Bicolor Hondureña tiene en mente dañar a los ticos y dar un golpe de autoridad en el grupo C de la tabla de posiciones. Honduras es local este jueves 9 de octubre en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Y este viernes, a falta del resto de los legionarios catrachos, los seleccionados nacionales de Liga Nacional, más Deiby Flores y Romell Quioto, se concentraron en un hotel en San Pedro Sula, ciudad sede de este trascendental compromiso.