Alexy Vega entró en modo Eliminatoria Mundialista y dejó aviso a Keylor Navas previo al Honduras vs Costa Rica

El atacante del Marathón se mostró contento por unirse a la Selección de Honduras y deja categórico mensaje a Keylor Navas.

2025-10-03

¡Entramos en modo Selección Nacional! Restan seis días para que Honduras y Costa Rica se midan en un nuevo clásico centroamericano por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026.

La Bicolor Hondureña tiene en mente dañar a los ticos y dar un golpe de autoridad en el grupo C de la tabla de posiciones. Honduras es local este jueves 9 de octubre en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

Y este viernes, a falta del resto de los legionarios catrachos, los seleccionados nacionales de Liga Nacional, más Deiby Flores y Romell Quioto, se concentraron en un hotel en San Pedro Sula, ciudad sede de este trascendental compromiso.

¡Tres bajas de golpe en Costa Rica! Piojo Herrera borra de su lista a futbolistas por lesión para el juego contra Honduras

DIARIO DIEZ estuvo presente en la llegada de la Selección de Honduras, que estuvo encabezada por el bimundialista Reinaldo Rueda Rivera y el resto del cuerpo técnico de La H.

También apareció Alexy Vega, quien puede marcar la diferencia en la doble fecha FIFA de octubre por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. El atacante del Marathón fue breve al charlar con DIARIO DIEZ, donde se mostró contento por unirse a la Bicolor y le dejó un jocoso aviso a Keylor Navas.

DECLARACIONES

"Esperamos el apoyo de cada uno de ellos. Es un partido muy importante para nosotros. Y confiamos en Dios que podamos sacar los tres puntos", comentó Alexy Vega al micrófono de DIEZ.

Al atacante del cuadro verdolaga lo abordaron si tenía en mente vapulear la red de Keylor Navas, y el zurdo respondió: "Si toca, toca".

Costa Rica llegará a Honduras bajo un hermetismo extremo: no darán conferencia de prensa y saldrán la misma noche del partido

Alexy Vega suma un gol en la tercera ronda de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. El zurdito anotó en el triunfo de Honduras ante Nicaragua por la jornada dos que se disputó en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

