La Selección

"Será importante tener los pies en la tierra y ser equilibrados emocionalmente", advierte Rueda previo a los juegos ante Costa Rica y Haití

El DT colombiano anticipa una recta final llena de intensidad y responsabilidad en la eliminatoria rumbo a la Copa Mundial, frente a rivales de alto nivel como Costa Rica y Haití.

2025-10-02

Reinaldo Rueda, técnico de la Selección de Honduras, afirmó en una entrevista con las plataformas digitales de la Federación de Fútbol de Honduras la importancia clave de los próximos partidos eliminatorios contra Costa Rica y Haití.

"Estos juegos son trascendentales, es la recta final de la clasificatoria, contra Costa Rica y Haití serán dos partidos intensos con dos selecciones de gran nivel, son seleccionados con estilos y sistemas de juegos diferentes, pero igual de competitivas. Debemos de afrontarlo con mucha responsabilidad", señaló Rueda, consciente del reto que representan ambos rivales de gran calidad.

Ausencias y sorpresas de la convocatoria de Rueda para los juegos eliminatorios de Honduras ante Costa Rica y Haití

El estratega subrayó también la importancia del respaldo de la afición, clave para enfrentar estos encuentros cerrados: "Es vital el acompañamiento y el apoyo de la gente para tener todo el control y paciencia, serán juegos cerrados que ojalá los descifremos. El apoyo permanente de la gente es importante para que el jugador sienta ese calor y esa energía y positivismo".

Sobre el grupo de jugadores, Rueda destacó la entrega y compromiso: "Tenemos un grupo muy generoso y de gran esfuerzo, están comprometidos por ellos mismos, por su familia, por la gente y quieren lograr esa meta que todos queremos. Ojalá podamos celebrar algo por lo cual se ha luchado por muchos años".

VER MÁS: Honduras anuncia su convocatoria para la batalla contra Costa Rica y Haití por las eliminatorias al Mundial 2026

En cuanto al manejo psicológico, el entrenador enfatizó: "Creo que es un factor determinante, hemos recorrido mucho, será importante tener los pies sobre la tierra, los partidos hay que jugarlos, ser bien equilibrados emocionalmente tanto los jugadores como el cuerpo técnico, la afición, los medios, para estar focalizados y poder dilucidar bien esos juegos con un buen resultado que nos permita llegar a la meta".

Será importante tener los pies en la tierra y ser equilibrados emocionalmente, advierte Rueda previo a los juegos ante Costa Rica y Haití

Rueda anunció que ha dialogado con el plantel acerca del significado de este tramo decisivo: "Venimos conversando siempre con el grupo de jugadores de lo que ha significado todo ese camino en lo que han vivido con las selecciones nacionales, es el momento que todo ese trabajo se pueda plasmar en el logro de una meta que la necesitamos todos nosotros".

Finalmente, hizo un llamado a la afición catracha en la previa de los juegos: "El hondureño se caracteriza por esa pasión por la selección, ese sentimiento por su bandera, tanto como los que estamos dentro de Honduras y los que están afuera, ese sentimiento. De parte de los jugadores y de nosotros habrá entrega para lograr la meta, le pido a la afición que respaldemos a estos jugadores y que seguro ellos se van a entregar en la cancha por todos nosotros".

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Honduras
|
Costa Rica
|
Haití
|