"Será importante tener los pies en la tierra y ser equilibrados emocionalmente", advierte Rueda previo a los juegos ante Costa Rica y Haití

Reinaldo Rueda, técnico de la Selección de Honduras, afirmó en una entrevista con las plataformas digitales de la Federación de Fútbol de Honduras la importancia clave de los próximos partidos eliminatorios contra Costa Rica y Haití. "Estos juegos son trascendentales, es la recta final de la clasificatoria, contra Costa Rica y Haití serán dos partidos intensos con dos selecciones de gran nivel, son seleccionados con estilos y sistemas de juegos diferentes, pero igual de competitivas. Debemos de afrontarlo con mucha responsabilidad", señaló Rueda, consciente del reto que representan ambos rivales de gran calidad.

El estratega subrayó también la importancia del respaldo de la afición, clave para enfrentar estos encuentros cerrados: "Es vital el acompañamiento y el apoyo de la gente para tener todo el control y paciencia, serán juegos cerrados que ojalá los descifremos. El apoyo permanente de la gente es importante para que el jugador sienta ese calor y esa energía y positivismo". Sobre el grupo de jugadores, Rueda destacó la entrega y compromiso: "Tenemos un grupo muy generoso y de gran esfuerzo, están comprometidos por ellos mismos, por su familia, por la gente y quieren lograr esa meta que todos queremos. Ojalá podamos celebrar algo por lo cual se ha luchado por muchos años". VER MÁS: Honduras anuncia su convocatoria para la batalla contra Costa Rica y Haití por las eliminatorias al Mundial 2026 En cuanto al manejo psicológico, el entrenador enfatizó: "Creo que es un factor determinante, hemos recorrido mucho, será importante tener los pies sobre la tierra, los partidos hay que jugarlos, ser bien equilibrados emocionalmente tanto los jugadores como el cuerpo técnico, la afición, los medios, para estar focalizados y poder dilucidar bien esos juegos con un buen resultado que nos permita llegar a la meta".