"Será importante tener los pies en la tierra y ser equilibrados emocionalmente", advierte Rueda previo a los juegos ante Costa Rica y Haití

<b>Reinaldo Rueda</b>, técnico de la <b>Selección de Honduras</b>, afirmó en una entrevista con las plataformas digitales de la<b> Federación de Fútbol de Honduras </b>la importancia clave de los próximos partidos eliminatorios contra <b>Costa Rica y Haití</b>."Estos juegos son trascendentales, es la recta final de la clasificatoria, contra Costa Rica y Haití serán dos partidos intensos con dos selecciones de gran nivel, son seleccionados con estilos y sistemas de juegos diferentes, pero igual de competitivas. Debemos de afrontarlo con mucha responsabilidad", señaló Rueda, consciente del reto que representan ambos rivales de gran calidad.