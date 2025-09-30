¡Sorpresa! Honduras Sub-21 tendrá a legionarios provenientes de Europa para Juegos Centroamericanos 2025 en Guatemala

La Selección de Honduras Sub-21 se prepara para competir y defender el bicampeonato en el fútbol masculino en los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025 que se desarrollarán en Guatemala del 18 al 30 de octubre.

Honduras Sub-21 viene trabajando alrededor de seis meses de la mano del entrenador Orlando López, quien en primera división dirigió a los Lobos de la UPNFM.

Como parte de la estrategia del DT Orlando López este proceso ha tenido sus concentraciones en la Casa de la H en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua. Debido que cuenta con cancha artificial como la que se jugará en el estadio Cementos Progreso en Guatemala.

La escuadra catracha conoció que competirán en el grupo B del fútbol masculino junto a Costa Rica y Panamá, donde los mejores dos avanzarán a semifinales. El otro grupo A: Guatemala, El Salvador y Nicaragua. El debut de Honduras es costa la representación tica el 20 de octubre y dos días después frente a los panameños. Las semifinales están programadas para el 26 y dos días después es la gran final.

En las ediciones anteriores de los Juegos Centroamericanos en San José 2013 y Managua 2017, la Selección de Honduras obtuvo las medallas de oro y ambos bajo el mando del técnico Carlos Ramón Tábora.

LA NUEVA CAMADA CATRACHA

Honduras Sub-21 tiene en su espalda defender la corona de las dos ediciones anteriores y afianzarse en este proceso olímpico, el evento en Guatemala otorgará tres plazas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo, República Dominicana. Misma que dará boletos a los Juegos Panamericanos 2027 en Lima, Perú.

Es una excelente fogueo para los jóvenes que tendrán su respectiva clasificatoria en Concacaf y el decisivo preolímpico en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Bicolor ha disputado partidos amistosos a nivel local y viene de sumar dos internacionales, frente a Guatemala ganaron 3-1 y luego un empate de 1-1, ambos en suelo chapín.

El técnico Orlando López cuenta en esta plantilla con futbolistas talentosos y con participaciones en selecciones menores como: Afronit Tatum (Real España), Jeffrey Ramos (Real Sociedad), Edwin Lobo (Olimpia), Jaylor Fernández (Marathón), Nixon Cruz (Real España), Mathías Vázquez (Motagua), Dereck Moncada (Olimpia) entre otros elemento que destacan en la Liga Nacional.

Otro de elementos es el mediocampista Roberto Osorto, quien lleva más de dos semanas de recuperación tras una operación en el hombro izquierdo y esperan que pronto logre volver a las canchas para entrar en la nómina oficial.

Y enfocándose en la convocatoria oficial para el torneo centroamericana, la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), la colaboración de Reinaldo Rueda, técnico de la Selección Mayor y la administración de la Sub-21, tendrán la presencia de legionarios en la competencia en Guatemala.

Johann Chirinos (FC Ingolstad II-Alemania) y Jayson Quintanilla (North Carolina FC-Estados Unidos) han estado en los microciclos y es muy probable su presencia en Guatemala, sin embargo, la Bicolor Sub-21 se potenciará más.

DIEZ conoció que serán parte de la delegación los futbolistas Nayrobi Vargas y Leonardo García Posadas, el primero ya estuvo en los procesos Sub-17 y Sub-20, mientras que el segundo se estrenará con la camisa de la Bicolor.

El delantero Nayrobi Vargas, de 19 años, milita en el Mainz II de Alemania. Su 1.90 de estatura es imponente, en los registros tiene partidos con categoría Sub-21 y Sub-23 en la temporada actual, su segunda en Europa para el nacido en San Pedro Sula.

En territorio teutón también juega el zaguero Leonardo García Posadas, de 20 años, con el Hamburgo II. Su carrera comenzó en las divisiones de su ciudad natal, Hamburgo. Y en 2024 formó parte de las reservas del Borussia Dortmund, pero regresó tras una campaña al Hamburgo II, donde es el capitán.

Leonardo García Posadas fue parte de las selecciones menores de Alemania, disputando partidos oficiales a nivel Sub-16, Sub-17 y Sub-19, anotó un gol con su país de nacimiento. Su madre es hondureña y de padre cubano.

Ambos han sido dos elementos que tuvieron la visita del técnico Reinaldo Rueda en el pasado en Alemania, donde el colombiano afirmó que ambos se encontraban en su radas para en el futuro ser para de la Selección de Honduras.