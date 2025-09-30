Plaga de lesiones en la H: cuarto jugador clave en el 11 titular que no podrá estar contra Costa Rica y Haití rumbo al Mundial

La selección de Honduras no llegará con todas sus piezas para la doble fecha eliminatoria de octubre ante Costa Rica y Haití por la jornada 3 y 4, respectivamente.Edwin Rodríguez se le suma a Julián Martínez, David Ruiz y Denil Maldonado, jugadores que también son parte del esquema titular de Rueda y que se pierden los partidos por lesiones.Reinaldo Rueda dará a conocer en las próximas horas, posiblemente el miércoles, la lista oficial de convocados para estos duelos. Romell Quioto y Deiby Flores fueron los primeros legionarios en llegar a suelos catrachos para integrase a la H.