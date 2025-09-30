Romell Quioto, uno de los primeros en presentarse al llamado de Rueda, da la clave para que Honduras pueda vencer a Costa Rica

<br /><b>¿Listo para encarar lo que se viene? </b><br /><br />"Contento de estar acá y prepararnos para enfrentar lo que se viene. No había tenido minutos en los últimos partidos , pero gracias a Dios antes de venirme pude sumar minutos de juego y eso es muy importante".<b>¿Romell Quioto llega bien para atender la convocatoria?</b>"Ni tan bien porque no llegó mi maleta, pero en la parte futbolística vengo de buena forma y a aportar lo mio a la selección".<b>¿Este partido ante Costa Rica define la clasifiación?</b>"Será un partido complicado, sabemos lo que representa Costa Rica, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo nuestro, aprovechar la localía y ojalá podamos marcar la pauta de que ese partido nos pueda abrir el camino para ir al Mundial".