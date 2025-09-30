La Selección

Romell Quioto, uno de los primeros en presentarse al llamado de Rueda, da la clave para que Honduras pueda vencer a Costa Rica

Romell Quioto es uno de los convocados por Reinaldo Rueda y viene para aportar lo mejor para los juegos contra Costa Rica y Haití. El catracho mostró su liderazgo y ya se presentó al llamado.

2025-09-30

Romell Quioto y Deiby Flores llegaron a San Pedro Sula para pronto unirse a la selección nacional de Honduras de cara a los partidos de la Eliminatoria de Concacaf contra Costa Rica y Haití correspondientes a la jornada 3 y 4.

"El Romántico" llegó desde Arabia Saudita con la intención de que la Bicolor pueda sacar los seis puntos y acercarse a la Copa del Mundo de United 2026. Eso sí, contó que su maleta no llegó, pero que en los futbolístico llegó bien.

Además, Quioto dio la clave para vencer a Costa Rica, que viene golepada por solo sumar dos puntos en las primeras dos fechas de la Eliminatoria tras empatar ante Nicaragua y Haití.

LO QUE DIJO ROMELL QUIOTO


¿Listo para encarar lo que se viene?

​​​​​​"Contento de estar acá y prepararnos para enfrentar lo que se viene. No había tenido minutos en los últimos partidos , pero gracias a Dios antes de venirme pude sumar minutos de juego y eso es muy importante".

¿Romell Quioto llega bien para atender la convocatoria?

"Ni tan bien porque no llegó mi maleta, pero en la parte futbolística vengo de buena forma y a aportar lo mio a la selección".

¿Este partido ante Costa Rica define la clasifiación?

"Será un partido complicado, sabemos lo que representa Costa Rica, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo nuestro, aprovechar la localía y ojalá podamos marcar la pauta de que ese partido nos pueda abrir el camino para ir al Mundial".

Romell Quioto llegó a Honduras para unirse a la selección de Honduras. FOTO: Franklyn Múñoz.

Romell Quioto llegó a Honduras para unirse a la selección de Honduras. FOTO: Franklyn Múñoz.


¿Cuáles son las claves para vencer a Costa Rica?

"Será clave mantener la concentración los 90 minutos y aprovechar las que tengamos. Pesa jugar a estadio lleno y muchos grandes jugadores lo han dicho (caso Andrés Guardado)".

¿Hay más presión para Honduras por un estadio lleno?

"Es algo que se disfruta y vamos a tratar de aprovechar el momento. Sobre los ticos, no estoy tan enterado de lo que pasa con ellos. El enfoque es en nosotros".

