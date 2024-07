Nayrobi Vargas cuenta cómo es su vida en Alemania tras ser fichado por el Mainz: “Desde niño era mi objetivo”

Entre sus grandes objetivos flamea la bandera cinco estrellas. El futbolista formado en el Dallas pudo jugar para Estados Unidos, pero pudo más el amor por su Honduras. Ya jugó un premundial sub 17 y se alista para pelear el boleto hacia el Mundial Sub 20.

“Mi corazón siempre es por la H”, cuenta en exclusiva tiempo después de un amistoso en el que casi un mete un gol de chilena.

Nayrobi, firmó con Mainz, ¿qué representa esto para Nayrobi?Agradecido con Dios y con mi familia. Es un orgullo porque esto no pasa cada día en un hondureño: ir a un equipo de Bundesliga. Estoy muy feliz, y es un honor.

¿Era su sueño de niño o pensaste más en ligas como la de España e Italia?

Siempre era Europa. No tenía en mi mente cuál equipo. Cualquier oportunidad de venir Europa es bien para mí. Siempre lo pensaba, desde que era niño siempre ha sido un objetivo en mi mente.

¿Qué tal el recibimiento de los compañeros y del cuerpo técnico del Mainz?

Los profes y los compañeros me recibieron bien. Los compañeros siempre me dicen “haz esto”, me están enseñando muchas cosas. Ellos me quieren mucho porque no hay mucho jugador de otros países, ni de Brasil ni de Colombia, no hay nadie de América. Todos me han tratado muy bien.

¿Se dificulta un poco más o lo toma como un desafío?

Lo digo por el idioma y otros detalles...Es un desafío, pero lo estamos trabajando muy bien. Ya empecé clases de alemán y tengo una maestra que me enseña cada día palabras, me da clases de alemán. Ya aprendí a saludar; si alguien me dice algo, yo ya entiendo. Cosas chiquitas.

¿Una frase?

Ich kann ein bisschen Deutsch (yo sé un poquito de alemán).

Su entrenador es Benjamin Hoffmann, ¿verdad?

Es un entrenador muy inteligente. Ya ganó un título con la sub 19, fueron campeones de toda Alemania y fueron a jugar la Youth League. Yo sé que en el futuro al profesor lo van a mover al primer equipo porque es un buen entrenador.

¿Qué ha platicado contigo?, ¿por qué dice que puso los ojos en ti?

Lo que le gustó es que no soy como un jugador de Europa, soy un futbolista latino. Esa picardía yo la tengo y él me dice: “Siempre juega tu juego porque por eso te firmamos, porque eres diferente al jugador europeo”.

¿Cuál es tu objetivo ahora que ya firmaste?

Mi objetivo es agarrar minutos con el primer equipo en el futuro. Ahorita tengo mucho que aprender; estoy joven, pero ese es mi objetivo: estar y jugar partidos con el primer equipo.

¿Cómo se dio tu llegada a este equipo alemán?, ¿quién te llamó?

Yo he estado con una agencia desde los 12 o 13 años. He estado con ellos y me dijeron que cuando llegara este tiempo me iban a mover a un equipo europeo y así fue.

Creí que te ibas a consolidar en Dallas antes de viajar a Europa. ¿Quedaste libre?

Las cosas cambian. Mi equipo donde crecí es el Dallas. Estábamos hablando y me ofrecieron un contrato, pero yo decidí venirme a Alemania.

¿Creés que se lamentó mucho el Dallas?

Ahorita sí, porque están viendo que estoy en el Mainz, un equipo de Bundesliga, y creo que no pensaban que yo pudiera hacer eso... como soy un hondureño. Pero ahora sí pienso que están como que “wao, teníamos que hacer algo con este cipote”. Creo que se sorprendieron. Ellos sí me valoraron, solo que yo quería algo más para mi futuro y al venir a Alemania ya es un futuro para mí.

¿Qué tal has sentido los trabajos?, ¿son similares a los que hacen en América?

Es mucho más intenso, mucho más rápido, cómo rueda el balón, el toque, los jugadores. Acá yo estoy viendo que los defensas no se equivoca. Ellos “pam, pam”, ningún pase malo y eso para mí es duro porque yo estoy tratando de correr y agarrar el balón, pero ellos son muy técnicos y rápidos.

O sea que estás entrenando diferente...

También físicamente acá son más altos que los entrenamientos que en América. Yo jugué 45 minutos y tuvimos que correr después, en un calor, en un sol fuerte. La pretemporada es para ser más bueno para correr y estar listo.

Me imagino, pero te vas a adaptar porque tenés todo el proceso de formación...

Sí, ya me estoy adaptando y el entrenador está viendo también que me estoy adaptando. Él está viendo que estoy haciendo un esfuerzo y que también no es fácil adaptarse a tan temprana edad y venir a jugar a un nivel alto.

¿Estás solo o te acompaña algún familiar?

Ahorita estoy solo, estoy viviendo donde viven los jugadores del equipo. Tienen un lugar donde viven los sub 19 hasta sub 15, que no son de acá.

¿Estás entrenando con el sub 21 con proyección al equipo de mayores?

Sí, ahorita es pretemporada. Ojalá pueda verme bien y me mire el equipo de primera para empezar con ellos.

¿Jugaron contra Schalke un amistoso?

Sí, empatamos 0-0 y yo creo que jugué bien. Eran dos equipos, el titular jugó 45 minutos y el de reservas jugó otros 45. Yo estaba en el equipo titular y jugué bien. El entrenador está feliz y mis compañeros también. Tuve una opción de gol, la agarré de pecho e hice una chile, y se fue un poquito arriba de horizontal.

¿Te felicitaron?

Sí. Me están enseñando primero con el lenguaje, primero a comunicarme para platicar con los compañeros. Están felices conmigo, me están haciendo bromas y cosas así. Me están felicitando. También ahorita es un tiempo en el que estamos viendo cosas y lo estamos viendo entre nosotros. Por ejemplo, saber que este es rápido, te mando la pelota así y cosas como esas.

¿En cuánto tiempo te ves ya jugando en la Bundesliga?

En el fútbol en una semana puede cambiar todo. Ante cualquier oportunidad yo estoy preparado. Así pienso.

¿Cómo te imaginás ese debut enfrentando a grandes jugadores de la liga alemana?

Será un sueño hecho realidad. Así lo miro y ojalá que pase bien pronto.

¿Sueñas con algún día ser goleador en la Bundesliga?

Sí, en el nombre de Jesús sí, yo lo voy a hacer.

En cuanto a la comida y el clima, ¿te han hecho sufrir o has tolerado?Ahorita es verano, es lo mismo que en mi lugar. Yo soy de Dallas y allí es muy caliente, pero en invierno hace mucho frío y neva. En diciembre o febrero está nevando. Estábamos jugando en una cancha de nieve y eso sí, yo tuve que aprender a cómo jugar allí porque no había jugado en esas condiciones.

¿Tener 1.90 metros de estatura es una ventaja para ti en Alemania?Casi todos los defensas son altos. Casi todos los defensas son altos, pero mi cuerpo sí me ayuda porque soy grande y puedo usar mi cuerpo bien. Eso es ventaja.

Te apodan el Búfalo por tu portento físico, ¿quién te bautizó así?

Yo no sé ja, ja, ja. No lo sé, pero me gusta el Búfalo. Es un animal muy fuerte.

¿Y eso de ser goleador cuando tu papá era portero?, ¿te ha contado tu historia?

Sí, me cuentan historias. Yo también lo he visto jugar en Estados Unidos. Él siendo portero se llevaba el balón a la mitad y le pegaba y dicen que hasta metía goles ja, ja, ja.

¿A qué jugador internacional y hondureño admiras?

¿Hondureño? a Carlo Costly, Pavón y también a Maynor Figueroa. Mi inspiración sí. Los admiraba. También sueño con hacer cosas así con la Selección de Honduras.

A la gente le ha gustado que, pudiendo elegir Estados Unidos, decidiste disputar un premundial con Honduras. ¿Por qué escogiste la H?

Mi corazón siempre ha estado con Honduras desde que era niño viendo el gol de Carlo Costly en el 2014. Eso siempre queda en tu mente, en tu vida y cosas así. Es por eso que mi corazón siempre es por la H.

La afición se siente orgullosa de esa decisión. ¿Estás listo para el preolímpico en México?

Sí, sí. Todavía no sé si me va a dejar ir el Mainz, pero está en plan que voy a ir. Ellos saben sobre eso. Estoy haciendo todo lo posible para ir. En el equipo saben de la situación y están viendo si me dejan ir. La Sub 20 es más fuerte que cuando éramos sub 17. Hemos mejorado.

¿Con Keyrol Figueroa, el hijo de Maynor, se comunican?

Antes sí, éramos compañeros y era mi amigo, pero ya crecimos los dos y llevamos mucho tiempo sin vernos.

¿Has tenido relación con la afición del Mainz?

Sí, antes de los partidos y de los entrenamientos siempre hay gente que quiere una firma, una foto. Hasta en el primer equipo no hay jugador de Brasil o Colombia, por ejemplo... de América yo soy el único en todo el sistema. Eso es algo especial. Salió el anuncio de mi fichaje y todo mundo está feliz.

¿Qué te dice la gente?

Que cómo es Honduras, que quieren ir y cosas así. Ya hay dos compañeros que quieren conocer San Pedro Sula y dicen que van a ir conmigo. Uno de ellos ganó el Mundial Sub 17 con Alemania, es defensa central (Maxim Dal). El otro juega con Polonia y se llama Marcel.

Estás viviendo de cerca la Eurocopa...Sí, acá hay mucho aficionado.

Yo vivo abajo de un restaurante y, cuando juega Alemania, mucha gente viene a ver el partido en la tele. Cuando mete gol Alemania, gritan en casi toda la calle. Es una locura. Yo estoy apoyando a Alemania, ojalá que puedan ganar la Euro.

¿Estás siguiendo la Copa América?

La estoy siguiendo. Es duro ver un partido en vivo porque ya debo estar durmiendo, son como las 2:00 de la mañana cuando empiezan los juegos, pero sí la estoy siguiendo.

¿Sueñas algún día con ponerte la camisa de la Selección Mayor de Honduras?

Ahorita estoy enfocado en que si puedo jugar un premundial hacer las cosas bien para que todo mundo sepa quién soy yo y ya pueda estar ese proceso para ya ir a la mayor.

Está la eliminatoria del Mundial 2026, ¿has pensado en que puedes ser protagonista o ves que es muy temprano para ti?

Sí, es el objetivo estar allí. Todavía estoy joven, pero pienso que estoy preparado. Todavía necesito aprender mucho. Estoy muy joven y muchas cosas debo de aprender, pero yo siempre estoy preparado para cualquier oportunidad.

¿Quién ha sido tu mayor consejero en este proceso de ser futbolista?Mi papá, siempre ha sido él. Desde que yo era chiquito, de ocho años de edad, siempre hemos entrenado extra, antes y después de las prácticas. Cuando yo vuelva de Alemania a Estados Unidos, vamos a ir a entrenar con mi papá. Siempre me dice que hay que ser diferente al resto.

Cuando vienes a Honduras, ¿qué te gusta de acá?

Baleadas, pollo chuco, ir a la playa e ir a la familia de mi mamá en Tela. Mi madre es la que me está ayudando ahorita porque nunca había vivido solo. Ella me dice cómo lavar esto y lo otro. Yo le llamo a mi mamá. Me ha tocado de todo, aunque cocinar no porque hay un chef abajo y él hace la comida.

¿Qué le dices a los jugadores hondureños que sueñan con seguir tus pasos?

Que hay que soñar alto, que no solo porque somos hondureños no significa que no podemos estar en lo más alto de todo el mundo. Hay que pensar que este no es mejor que yo porque es de España, que este no es mejor que yo porque es americano. Te debes sentir feliz que eres un hondureño. Siempre también el trabajo duro y extra te va a llevar a algo.

¿Un mensaje a la afición catracha?

Muchas gracias por todo el apoyo, yo soy muy feliz de ser hondureño y ojalá pueda hacer muchas cosas grandes.