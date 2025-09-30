Deiby Flores madruga para unirse a Honduras, pide estadio lleno ante Costa Rica y defiende al Choco Lozano: "Le dan duro"

<b>Hay mucho errático con los delanteros. ¿Qué le dice usted a la afición con respecto a esa parte que le falta a la selección nacional que no se da el gol?</b><br />Es parte del fútbol, creo que en el fútbol creo que todos queremos lograr cosas positivas, por ahí los delanteros quieren meterla, los que estamos en el medio campo queremos que no pase nada, los que están atrás no quieren que le metan goles tanto como el portero, es parte de, creo que lo más importante es estar concentrado, trabajar y esperar que Dios le dé la bendición, que puedan concretar las oportunidades que se nos den.<b>Críticas y respaldo al Choco Lozano</b><br />Ustedes le dan muy duro. Creo que Choco es un gran jugador, todos lo sabemos, creo que muchos compañeros lo han dicho por algo jugó mucho tiempo en Europa y bueno creo que son rachas y lastimosamente él está pasando una racha no tan buena, pero bueno confiamos en él, somos conscientes, le damos el respaldo y esperamos de primero que sea él que nos pueda dar ese pase que es lo que queremos.<b>¿Considera que han sido, hasta cierto punto, desmedidas o injustas las críticas para Choco?</b><br />Ustedes eso lo sabrán, creo que no es necesario desmotivar a un jugador así, creo que lo más importante es motivarlo, creo que es hondureño igual que todos nosotros, somos conscientes que si a él le va mal, le va mal a Honduras, pero si a él le va bien, le va bien Honduras y creo que por ahí viene, pero bueno él sabe dominar eso, es una persona muy madura, muy inteligente, bueno Dios primero se le puede dar la dicha de poder concretar todo lo que se le venga.<b>LEA TAMBIÉN: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/romell-quioto-experimentado-en-eliminatorias-da-la-clave-para-que-honduras-pueda-ganarle-a-costa-rica-NI27580591" target="_blank">Romell Quioto, experimentado en Eliminatorias, da la clave para que Honduras pueda ganarle a Costa Rica</a></b><b>¿Son conscientes de que estos dos partidos marcará prácticamente el rumbo o la clasificación o por lo menos medio boleto para la Copa del Mundo?</b><br />Obvio, siempre creo que somos conscientes de eso, por eso digo hay que ir paso a paso confiando en Dios que se nos puedan dar los resultados, creo que estos partidos van a ser muy bravos y van a ser muy determinantes para poder saber lo que queremos y lo que nos espera en un futuro.<b>Este partido contra Costa Rica será el más importante de la eliminatoria</b><br />Creo que todos ha sido importante, pero este Costa Rica creo que va a ser vital, creo que ya es una clave directa y bueno Dios primero pues prepararnos bien, estar bien todos para poder lograr el objetivo.<b>¿Ganar es juego despeja el camino hacia el mundial?</b><br />Vuelvo y te repito, es un rival muy directo y creo que sacarle puntos aquí en casa eso va a ser favorable para nosotros y esperamos en Dios, con la fe en Dios que lo podemos lograr.<b>Sin subestimar a Haití</b><br />Sí, hay que ir paso a paso, primero está Costa Rica, después Haití, creo que primero hay que prepararnos de la mejor manera para Costa Rica de poder ganar, creo que cuando uno gana pues la motivación es extra y después pues prepararnos de la mejor manera.<b>El momento de Costa Rica con Miguel Herrera</b><br />Yo en eso realmente no me meto, creo que no logro ver eso, creo que Costa Rica tiene grandes jugadores de mucha importancia y creo que lo más importante aquí somos nosotros, siempre lo he dicho, me preocupo más por mi selección que por otra y bueno, de primero a trabajar para lo que viene.<b>¿Quién tiene más presión, Costa Rica que viene en un mal momento o ustedes?</b><br />Creo que la presión ante todo, así como ellos quieren venir a ganar, nosotros también queremos ganar en casa y queremos despegar como se dice y esperamos en Dios que se nos pueda dar a nosotros.<b>San Pedro Sula como la cancha más difícil para algunos jugadores internacionales</b><br />Creo que eso es bueno, es bueno saber que ellos por lo menos respetan eso, yo creo que eso hay que nosotros agarrarlo a favor, hay. Creo que lo más importante siempre hacerse respetar en casa, sacar los puntos favorables para nosotros y bueno creo que eso va a ser muy importante y esperamos en Dios primero que estos dos partidos los podamos ganar.<b>¿Espera estadio lleno? </b><br />Dios primero que sí, creo que eso es, eso es motivante para nosotros, es un plus, es un extra y creo que el apoyo de la gente independientemente como estemos, siempre lo he dicho que para nosotros es vital y esperamos tener estado lleno en los dos lugares para poder sacar los resultados. Creo que, así como ellos quieren, nosotros también queremos que sean confiando en nosotros. De igual manera, siempre lo he dicho, la manera también de darle la confianza es poder sacar los resultados, pero creo que el apoyo de ellos es muy vital para nosotros y esperamos que nos sigan apoyando de la mejor manera.