¡Habrá llenazo en el Morazán! Federación de Fútbol confirma otra localidad agotada para el Honduras vs Costa Rica

Según la información oficial de la Federación de Fútbol de Honduras, los sectores de Preferencia y Sol Este ya no cuentan con entradas disponibles, lo que confirma el gran respaldo de los hondureños al llamado de “llenar el estadio” en esta importante cita de la eliminatoria de Concacaf.

La fiebre por la Selección Nacional de Honduras se hace sentir en San Pedro Sula de cara al duelo eliminatorio rumbo al Mundial 2026 frente a Costa Rica . La boletería para el encuentro del próximo jueves 9 de octubre en el Estadio Francisco Morazán ya muestra localidades agotadas, reflejando el entusiasmo de la afición catracha.

El partido está programado para las 8:00 de la noche en el remodelado escenario sampedrano, donde la afición espera empujar al equipo nacional hacia un resultado positivo en este clásico centroamericano ante los ticos, rivales históricos y directos en la lucha por la clasificación.

En cuanto a precios, las entradas para el sector de Sol Sur aún están disponibles con un costo de 700 lempiras para público general y 350 lempiras para la tercera edad. Por su parte, los boletos de los sectores ya agotados tenían un valor de 700 y 2,000 lempiras, respectivamente.

Los organizadores destacaron que los boletos se encuentran a la venta en todos los puntos Tengo a nivel nacional, así como en el aplicativo móvil, lo que ha facilitado el proceso de compra y ha acelerado el agotamiento de las localidades más buscadas por los aficionados.

El lema de la campaña, “La H somos todos, el momento es ahora”, ha calado fuerte en la hinchada, que busca ser ese jugador número doce para alentar a los dirigidos por el entrenador Reinaldo Rueda en un compromiso vital rumbo a la Copa del Mundo.

Con el respaldo de la afición prácticamente garantizado, Honduras buscará hacerse fuerte en casa frente a Costa Rica, en un partido que promete intensidad y emoción, con el sueño mundialista como principal motivación.