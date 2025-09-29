¡Habrá llenazo en el Morazán! Federación de Fútbol confirma otra localidad agotada para el Honduras vs Costa Rica

El partido está programado para las <b>8:00 de la noche</b> en el remodelado escenario sampedrano, donde la afición espera empujar al equipo nacional hacia un resultado positivo en este clásico centroamericano ante los ticos, rivales históricos y directos en la lucha por la clasificación.En cuanto a precios, las entradas para el sector de <b>Sol Sur</b> aún están disponibles con un costo de <b>700 lempiras para público general</b> y <b>350 lempiras para la tercera edad</b>. Por su parte, los boletos de los sectores ya agotados tenían un valor de 700 y 2,000 lempiras, respectivamente.Los organizadores destacaron que los boletos se encuentran a la venta en todos los puntos Tengo a nivel nacional, así como en el aplicativo móvil, lo que ha facilitado el proceso de compra y ha acelerado el agotamiento de las localidades más buscadas por los aficionados.<b>LEA TAMBIÉN: <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/eliminatoriaconcacaf" target="_blank">ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA ELIMINATORIA MUNDIALISTA</a></b>El lema de la campaña, “<b>La H somos todos, el momento es ahora</b>”, ha calado fuerte en la hinchada, que busca ser ese jugador número doce para alentar a los dirigidos por el entrenador Reinaldo Rueda en un compromiso vital rumbo a la Copa del Mundo.Con el respaldo de la afición prácticamente garantizado, Honduras buscará hacerse fuerte en casa frente a Costa Rica, en un partido que promete intensidad y emoción, con el sueño mundialista como principal motivación.