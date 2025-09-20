Polémico árbitro centroamericano apunta para el Honduras vs Costa Rica por la Eliminatoria Mundialista

El partido Honduras vs Costa Rica está a la vuelta de la esquina. El clásico centroamericano podría detonar la cercanía en la clasificación para un país y la eliminación para otro. La Bicolor tiene grandes probabilidades de dañar a los ticos en territorio catracho. Y previo a este electrizante cotejo en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, Concacaf ya tendría en carpeta al árbitro que impartirá justicia el próximo 9 de octubre a partir de las 8:06 PM. Según informes desde Costa Rica, el árbitro guatemalteco Walter López sería el juez central para el clásico centroamericano. El nombre de López no es tema positivo en suelo catracho, ya que validó el "gol fantasma" favorable para que Panamá lograra el boleto al Mundial de Rusia 2018.

En esa ocasión Blas Pérez metió el balón con la mano para que su selección venciera a Costa Rica en el Hexagonal Final y mandara a Honduras al repechaje que posteriormente perdió ante Australia por marcador global de 3-1. Junto a Walter López estarían los abanderados Raymundo Feliz (República Dominicana), Humberto Panjoj (Guatemala) y el cuarto árbitro Adonis Carrasco. Asimismo, el VAR estaría a cargo del guatemalteco Diego Ojer.

¿CUÁL ES LA TRAYECTORIA DE WALTER LÓPEZ?

Walter Alexander López Castellanos, nacido el 30 de septiembre de 1980 en Guatemala, es uno de los árbitros más reconocidos del fútbol centroamericano. Se convirtió en árbitro internacional FIFA en 2006 y, desde entonces, ha dirigido partidos de alto nivel en competiciones regionales y mundiales. A lo largo de su trayectoria ha estado presente en torneos de la Concacaf, como la Copa Oro, Liga de Naciones y eliminatorias mundialistas. También ha sido designado en certámenes juveniles de la FIFA, como la Copa Mundial Sub-17 y Sub-20, consolidando su prestigio a nivel global.