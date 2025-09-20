Polémico árbitro centroamericano apunta para el Honduras vs Costa Rica por la Eliminatoria Mundialista

El partido Honduras vs Costa Rica está a la vuelta de la esquina. El clásico centroamericano podría detonar la cercanía en la clasificación para un país y la eliminación para otro. La Bicolor tiene grandes probabilidades de dañar a los ticos en territorio catracho.Y previo a este electrizante cotejo en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, Concacaf ya tendría en carpeta al árbitro que impartirá justicia el próximo 9 de octubre a partir de las 8:06 PM.Según informes desde Costa Rica, el árbitro guatemalteco Walter López sería el juez central para el clásico centroamericano. El nombre de López no es tema positivo en suelo catracho, ya que validó el "gol fantasma" favorable para que Panamá lograra el boleto al Mundial de Rusia 2018.