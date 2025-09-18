Ranking FIFA: Costa Rica sufre descalabro y Honduras sigue escalando tras debutar en la Eliminatoria Mundialista

La Selección Nacional de Honduras sumó cuatro puntos importantes que lo meten de lleno por el boleto directo a la Copa del Mundo United 2026. La H empató ante Haití y le sacó el triunfo a Nicaragua en la primera ventana de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.

Luego de los puntos conquistados por la Bicolor en la cuadrangular final de Concacaf, la Bicolor recibió recibió una noticia positiva por parte de FIFA, que ya actualizó el ranking del mes de septiembre de 2025.

Ahora La H marcha en la posición número 65 a nivel mundial. El equipo dirigido por Reinaldo Rueda obtuvo 4.14 puntos por sus resultados en el mes de septiembre y ya son diez los escalones que ha subido la Bicolor desde el pasado abril donde estaba séptimo de Concacaf y ahora desplazó a Jamaica.