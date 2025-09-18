La Selección

Ranking FIFA: Costa Rica sufre descalabro y Honduras sigue escalando tras debutar en la Eliminatoria Mundialista

Honduras escaló posiciones en el Ranking FIFA y Costa Rica bajó siete puestos en la clasificación.

    La Selección de Honduras subió puestos en el Ranking FIFA.

     Mario O. Figueroa
2025-09-18

La Selección Nacional de Honduras sumó cuatro puntos importantes que lo meten de lleno por el boleto directo a la Copa del Mundo United 2026. La H empató ante Haití y le sacó el triunfo a Nicaragua en la primera ventana de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf.

Luego de los puntos conquistados por la Bicolor en la cuadrangular final de Concacaf, la Bicolor recibió recibió una noticia positiva por parte de FIFA, que ya actualizó el ranking del mes de septiembre de 2025.

Ahora La H marcha en la posición número 65 a nivel mundial. El equipo dirigido por Reinaldo Rueda obtuvo 4.14 puntos por sus resultados en el mes de septiembre y ya son diez los escalones que ha subido la Bicolor desde el pasado abril donde estaba séptimo de Concacaf y ahora desplazó a Jamaica.

Por otra parte, la selección de Costa Rica, el tercer rival de Honduras en la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, bajó siete puestos y ahora tiene el lugar número 47 tras sus empates ante Haití y Nicaragua en las primeras dos fechas.

Como ha sucedido en las dos últimas décadas, en la jornada tres la Bicolor recibirá a Costa Rica en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula. Este juego está programado para desarrollarse en el mes de octubre.

Finalmente, días después del duelo ante los ticos, Honduras se movilizará de San Pedro Sula a Tegucigalpa para recibir a la selección de Haití por la jornada cuatro de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. Cerramos de visita ante Nicaragua y Costa Rica en las dos últimas jornadas.

El nuevo líder del ranking FIFA es la selección de España con 1875.37 puntos. En la última fecha FIFA sumaron 8.28 puntos y desbancaron a Argentina. Francia es segunda en el ranking FIFA con 1870.92 tras sumar 8.89 puntos en la última ventana FIFA de selecciones.

Argentina, campeona del mundo, bajó al tercer puesto al quedar con 1870.32 puntos y perder 15 unidades en la última fecha donde cayeron ante Ecuador.

