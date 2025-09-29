Otro duro golpe para Reinaldo Rueda: el soldado que está casi descartado para el Honduras vs Costa Rica en Eliminatorias

A pocos días de conocer la convocatoria oficial de Honduras para enfrentar a Costa Rica y Haíti en Eliminatorias Mundialistas de Concacaf, Diario Diez conoció la nueva baja que tendrá el equipo de Reinaldo Rueda para los partidos que se jugarán el próximo 9 y 13 de octubre,Se trata nada más y nada menos que del defensor izquierdo Julián Martínez, jugador que se he afianzado a la titular en la H y que recientemente fue <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/julian-martinez-entrevista-exclusiva-fichaje-alverca-portugal-equipo-vinicius-legionario-hondureno-CL26963735" target="_blank">fichado por el Alverca</a></b> FC de la Primera División de Portugal.