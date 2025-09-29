Otro duro golpe para Reinaldo Rueda: el soldado que está casi descartado para el Honduras vs Costa Rica en Eliminatorias

Se trata nada más y nada menos que del defensor izquierdo Julián Martínez, jugador que se he afianzado a la titular en la H y que recientemente fue fichado por el Alverca FC de la Primera División de Portugal.

A pocos días de conocer la convocatoria oficial de Honduras para enfrentar a Costa Rica y Haíti en Eliminatorias Mundialistas de Concacaf, Diario Diez conoció la nueva baja que tendrá el equipo de Reinaldo Rueda para los partidos que se jugarán el próximo 9 y 13 de octubre,

El motivo de su ausencia es debido a una carga en su gemelo derecho, lesión que le impidió ser convocado en el último partido del Alverca F.C. frente al Vitoria Guimaraes, que terminó con triunfo 2-0 para el cuadro del hondureño.

DIEZ también tiene información que el club luso quiere cuidarlo y no cederlo a la Bicolor para esta segunda fecha eliminatoria, una de las más claves, y se reunió este lunes de manera virtual con José Murillo, uno de los médicos de la selección de Honduras, para brindar todos los detalles de lo que está sucediendo.

En dicha reunión se confirmó que el futbolista de 21 años está con una sobrecarga, que incluso el Alverca señala, viene arrastrando desde el partido ante Haití en Curazao y frente a Nicaragua, en ambos encuentros el ex del Olimpia fue titular.

Ante esta nueva bajar, Reinaldo Rueda seguramente ya tiene en su lista el sustituto; se trata del también lateral izquierdo Luis Vega, jugador del Motagua, Luis Vega, quien estuvo ausente en los dos primeros partidos de esta ronda, ya que había estado sin entrenar tras la Copa Oro.

El zaguero del Ciclón ha vuelto a la titularidad con Motagua y se encuentra en buen momento y podría ser tomado en cuenta en la lista de convocados que el seleccionador de Honduras revelará a mitad de semana