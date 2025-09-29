La Selección

Otro duro golpe para Reinaldo Rueda: el soldado que está casi descartado para el Honduras vs Costa Rica en Eliminatorias

Honduras lo perdería para enfrentar a Costa Rica y Haití en Eliminatorias Mundialistas y este sería su reemplazo

2025-09-29

A pocos días de conocer la convocatoria oficial de Honduras para enfrentar a Costa Rica y Haíti en Eliminatorias Mundialistas de Concacaf, Diario Diez conoció la nueva baja que tendrá el equipo de Reinaldo Rueda para los partidos que se jugarán el próximo 9 y 13 de octubre,

Se trata nada más y nada menos que del defensor izquierdo Julián Martínez, jugador que se he afianzado a la titular en la H y que recientemente fue fichado por el Alverca FC de la Primera División de Portugal.

El motivo de su ausencia es debido a una carga en su gemelo derecho, lesión que le impidió ser convocado en el último partido del Alverca F.C. frente al Vitoria Guimaraes, que terminó con triunfo 2-0 para el cuadro del hondureño.

DIEZ también tiene información que el club luso quiere cuidarlo y no cederlo a la Bicolor para esta segunda fecha eliminatoria, una de las más claves, y se reunió este lunes de manera virtual con José Murillo, uno de los médicos de la selección de Honduras, para brindar todos los detalles de lo que está sucediendo.

En dicha reunión se confirmó que el futbolista de 21 años está con una sobrecarga, que incluso el Alverca señala, viene arrastrando desde el partido ante Haití en Curazao y frente a Nicaragua, en ambos encuentros el ex del Olimpia fue titular.

Ante esta nueva bajar, Reinaldo Rueda seguramente ya tiene en su lista el sustituto; se trata del también lateral izquierdo Luis Vega, jugador del Motagua, Luis Vega, quien estuvo ausente en los dos primeros partidos de esta ronda, ya que había estado sin entrenar tras la Copa Oro.

El zaguero del Ciclón ha vuelto a la titularidad con Motagua y se encuentra en buen momento y podría ser tomado en cuenta en la lista de convocados que el seleccionador de Honduras revelará a mitad de semana

Julián Martínez podría quedar fuera de los partidos eliminatorios frente a Costa Rica y Haití

 (Rigoberto Diaz)
TERCERA BAJA

Julián Martínez se uniría a la baja de Denil Maldonado, quien fue operado tras sufrir una lesión en el tobillo derecho, quedando descartado para los próximos partidos de eliminatoria mundialista contra Costa Rica y Haití, además de la baja de David Ruiz, reportadas recientemente en septiembre de 2025.

Johan Raudales
Johan Raudales

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH. Actualmente periodista de Diario Deportivo DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.
