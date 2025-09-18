Luis Vega revela su estado físico, palpita el Motagua-Alajuelense y deja categórico mensaje a Rueda: "Mi deseo siempre..."

<b>¿Sentís que el profesor Javier López te ha cambiado en tu juego?</b><br />Creo que la intensidad en la que se trabaja son pequeños, o sea, son cortos, pero son desgastantes, eso es muy bueno para mi forma de jugar, porque a mí me gusta jugar bastante con la pelota me gusta tener las salidas, manejar bastante el balón, dar buenos pases, dar pases filtrados, a mí me encanta eso y eso es lo que el profe le pide más que nada a los centrales: el salir jugando, el no tirar mucho la pelota, el no abandonar la idea que él nos ha dado si bien él resalta los goles que ha hecho el equipo por jugadas, triangulaciones, que sale y centro entonces eso es lo que a él le encanta y eso es lo que trato de hacer yo para quedar bien al ojo de él.<b>El profesor tiene buenas relación con ustedes a través de las redes sociales</b><br />Ha creado un circulo de confianza que nos dice que la primera persona a la que le tenemos que decir las cosas cara a cara es a él, porque obviamente él es el primero en cabeza. Esa confianza nos ha llenado más a nosotros, nos ha agrupado más como una familia el saber que no simplemente somos compañeros de profesión o compañeros de trabajo, sino que también somos hermanos dentro y fuera de la cancha