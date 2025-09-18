Luis Vega revela su estado físico, palpita el Motagua-Alajuelense y deja categórico mensaje a Rueda: "Mi deseo siempre..."

Luis Vega empieza a recuperar la confianza que perdió en la Copa Oro 2025 y en la pretemporada que no definió su futuro donde su nombre estuvo en el radar de varios equipos en el extranjero, pero finalmente terminó quedándose en Motagua. El defensor zurdo, ya con minutos en el torneo Apertura, reveló cómo está su estado físico, su rendimiento y las diferencias de trabajar con Diego Vázquez y Javier López. Asimismo, Vega aseveró que está 100% recuperado, el choque ante Alajuelense, el posible regreso con la Selección Nacional de Honduras y lo que significan las redes sociales con el director técnico español.

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Cuál es la diferencia entre Javier López y Diego Vázquez? ¿Estás 100% recuperado?

Creo que se ha sentido una diferencia en los entrenamientos también en los partidos el nivel de intensidad creo que ha subido bastante con respecto al equipo creo que también hemos puesto de nuestra parte el querer salir de la situación en la que estuvimos al principio y todo tiene que ver correlacionado entre equipo cuerpo técnico y afición creo que hoy en día Motagua se encuentra en un buen momento haciendo las cosas bien tratando de mejorar día a día y por mi parte creo que me he sentido bien ya pasé el toque que tuve que pasar creo que ya me siento mejor para seguir disputando más encuentros para seguir sumando más minutos y lo más seguro dentro de uno o dos partidos más está el tope. Se viene el duelo ante Alajuelense y Honduras tendrá dos meses vitales por el Mundial

Sabemos que estamos en dos torneos tenemos presente el partido de la Alajuela, pero primero nos toca el encuentro contra Juticalpa aquí. En nuestra casa tenemos que sacar los tres puntos para seguir peleando ahí y llegar a los primeros puestos que es nuestro objetivo. Con respecto al torneo centroamericano claro que me imagino que el profe va a hacer algunas rotaciones en el equipo, me imagino que le dará descanso a los que más han estado jugando y va a darle minutos para ver el funcionamiento del equipo también. Y claro que mi deseo siempre es estar en la Selección, siempre es aportar mi granito de arena y formar parte de la clasificación al Mundial. ¿Cómo está físicamente Luis Vega?

Me ha tocado hacer mi parte por mi propia cuenta, creo que me he trabajado bien he tomado en cuenta lo que es ser un profesional en estos últimos meses al alimentarme bien, al descansar bien, al entrenarme bien. Creo que el momento que me exigí demasiado al llegar y creo que fue donde tuve esa pequeña molestia contra Choloma, pero sí, el profe me dijo que era normal tener las molestias por la forma en la que me he entrenado.