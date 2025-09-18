Espinel revela el estado de la lesión de Edwin Rodríguez y expone los pecados de Olimpia ante Olancho

<b>¿La seguidilla de partidos con la Selección y el equipo, afecta la intensidad en el rendimiento merengue?</b><br />No, eso no afectó en el resultado de hoy. Capaz no soy objetivo, pero tuvimos chances para concretar, me acuerdo una de Michaell Chirinos, generamos situaciones, nos falta más efectividad. Creo que los rivales cuando llegan nos castigan, lo estamos pagando caro. El tema de no haber ganado hoy no tiene nada que ver con la seguidilla de partidos, no es excusas. Olancho tiene un plantel que va a pelear por el campeonato. <b>¿Qué se le dice a un jugador como Kevin Güity que salvó el partido con una mano?</b><br />Son situaciones que quedan para la anécdota, que no cambian la óptica si hace el penal, porque estuviéramos hablando de otra cosa sobre cómo la sacó con la mano. Y a lo que no fue gol, que fue importante. Son decisiones que se dan en el momento, es parte del fútbol que lo hace curioso, por ahí gracias a Kevin rescatamos un punto, pero rescatamos un punto. En este caso tenemos que festejar esa jugada de Kevin Güity. <b>¿Qué le falta a Olimpia para arrasar en las vueltas regulares?</b><br />Queda mucha tela por cortar, faltan meses para la recta final. Con jugadores frescos, con tener todo el plantel, nosotros queremos que sea Olimpia que siempre va al frente. Lo que nos faltó hoy fue efectividad. Hoy tuvimos un par de chances, pero el rival con menos situaciones nos hace dos goles.