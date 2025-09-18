Espinel revela el estado de la lesión de Edwin Rodríguez y expone los pecados de Olimpia ante Olancho

Un atajadón de Édrick Menjívar mediante la vía penal evitó la caída de Olimpia que vivió una mañana agridulce en el compromiso que empató 2-2 ante Olancho FC en la continuación de la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Tras el pitazo final de Said Martínez, Eduardo Espinel atendió la curiosa conferencia de prensa que inició a las 11 de la mañana tras el diluvio que cayó sobre Tegucigalpa la noche de este miércoles. El entrenador merengue expuso los pecados capitales del Rey de Copas ante Olancho FC, su curioso respuesta con la mano de Kevin Güity que ayudó a que el león no perdiera y reveló el estado de la lesión de Edwin Rodríguez.

CONFERENCIA DE PRENSA

¿Cómo analiza el partido y qué tanto afecta la pausa del partido por el diluvio?

Es raro porque no es habitual, pasó porque teníamos que jugar en dos días el partido. En líneas generales jugamos con un equipo duro. El día antes hicimos un buen comienzo, generamos situaciones, dos equipos intentaron, tuvimos que remarla, luego se suspende el partido. Hoy teníamos 45 minutos para revertir la situación, nada que reprocharle a los jugadores, se hizo un buen arranque. Por ahí no supimos cortar algunas situaciones, nos lograron empatar, se sumó un punto, seguimos pelear arriba para pelear en la definición. ¿Qué pasa con Edwin Rodríguez?

Edwin Rodríguez viene trabajando bien, pero tranquilo, no lo vamos apurar, queremos ver si lo podemos tener para el partido de Copa Centroamericana. Hoy está haciéndose un tratamiento en San Pedro Sula. Venimos siendo protagonistas, el gran objetivo es definir el campeonato, hay cosas positivas, todavía tenemos que mejorar, hay cosas que están pasando desconcentraciones, hay que trabajar, queda mucha tela por cortar.