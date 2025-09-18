Celebran Motagua y Marathón: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Nacional tras empate entre Olimpia vs Olancho

¡Cambios en la tabla de posiciones del Apertura 2025! Luego del eléctrico empate entre Olimpia y Olancho FC, Marathón es nuevo líder del certamen con 18 puntos. El león es segundo con la misma cantidad de unidades y Olancho FC se ubica en la tercera posición de la clasificación.

Luego de doblegar al Platense en el Estadio Olímpico, Motagua escaló de la octava a la cuarta posición del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El Nido sumó 14 puntos e igualó las mismas unidades del Juticalpa FC.