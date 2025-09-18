Celebran Motagua y Marathón: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Nacional tras empate entre Olimpia vs Olancho

Platense FC ocupa la última plaza de clasificación para la triangulares del certamen. Lobos UPNFM sigue peleando en la séptima posición, Real España es la gran decepción, pero no está lejos de puestos de liguilla.Más abajo aparecen Génesis PN con siete puntos en la novena posición, Choloma es penúltimo con cuatro y Victoria se hunde en el sótano con tres unidades.DATO: Los primeros seis de la tabla de posiciones avanzan a la segunda ronda que será desarrollada con dos triangulares. El primero y segundo lugar serán cabezas de serie en esa ronda previa de cara a la gran final.