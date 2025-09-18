Liga Nacional

Celebran Motagua y Marathón: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Nacional tras empate entre Olimpia vs Olancho

Así marcha la tabla de posiciones del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

    Así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2025

     Mario O. Figueroa
2025-09-18

¡Cambios en la tabla de posiciones del Apertura 2025! Luego del eléctrico empate entre Olimpia y Olancho FC, Marathón es nuevo líder del certamen con 18 puntos. El león es segundo con la misma cantidad de unidades y Olancho FC se ubica en la tercera posición de la clasificación.

Luego de doblegar al Platense en el Estadio Olímpico, Motagua escaló de la octava a la cuarta posición del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El Nido sumó 14 puntos e igualó las mismas unidades del Juticalpa FC.

Platense FC ocupa la última plaza de clasificación para la triangulares del certamen. Lobos UPNFM sigue peleando en la séptima posición, Real España es la gran decepción, pero no está lejos de puestos de liguilla.

Más abajo aparecen Génesis PN con siete puntos en la novena posición, Choloma es penúltimo con cuatro y Victoria se hunde en el sótano con tres unidades.

DATO: Los primeros seis de la tabla de posiciones avanzan a la segunda ronda que será desarrollada con dos triangulares. El primero y segundo lugar serán cabezas de serie en esa ronda previa de cara a la gran final.

RESULTADOS JORNADA 10
  • Platense 1-2 Motagua
  • Olimpia 2-2 Olancho FC
  • Lobos UPNFM vs Marathón
  • Choloma vs Victoria


