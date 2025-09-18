Liga Nacional

Olancho FC le arranca un punto de oro al Olimpia que evitó la derrota tras penal atajado por Menjívar en el último minuto

Olimpia y Olancho FC empataron 2-2 en la jornada 10 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.

¡Qué tremendo segundo tiempo! Olimpia y Olancho FC nos regalaron un gran segundo tiempo en partido que terminó 15 horas y media después del diluvio que azotó a la capital de Honduras y donde obligó a suspender el cotejo entre blancos y potros.

El compromiso se reanudó en el minuto 51' con un balón a tierra por parte del réferi Said Martínez. El conjunto local estaba con la obligación de remontar para mantener el primer lugar del Apertura, pero Potros lo complicó en el cierre.

Una vez reiniciado el choque a las 10 de la mañana, Olimpia arrinconó con todo al equipo comandado por Reynaldo Tilguath que cometió errores defensivos que no los terminó perdonando José Mario Pinto.

Dos zurdazos suaves, pero colocados fueron factor para que Olimpia se pusiera al frente en una remontada que parecía espectacular. Sin embargo, al Olancho FC todavía tenía gas y lo supo manejar en los últimos quince minutos.

En el minuto 74', Diego Rodríguez mandó un centro a perfil cambiado y perfecto a la cabeza de Rodrigo de Olivera que sentenció la portería de Édrick Menjívar para el 2-2 en el cotejo.

La avalancha no pasaba en la zona baja merengue trastocada por el central zurdo. Óscar Almendárez soltó un contrarremate que desvió con la mano Kevin Guity. Said Martínez vio la acción, pitó penal y terminó echando al lateral derecho blanco.

El encargado de cobrar fue Diego Rodríguez, que tomó la pelota, se perfiló y disparó al costado izquierdo de Édrick que atajó sensacional y evitó la caída de Olimpia en una jornada amarga al viejo león que se mantiene en la segunda posición. Olancho es tercero.

Olimpia y Olancho FC empataron 2-2 en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.

(Mario O. Figueroa)

ALINEACIONES

OLIMPIA: 1- Édrick Menjívar; 15- Kevin Güity; 4- José García, 2- Emanuel Hernández, 5- Elison Rivas; 32- Agustín Mulet, 23- Jorge Álvarez, 33- Michaell Chirinos, 7- José Mario Pinto; 19- Yustin Arboleda y 9- Jorge Benguché.

OLANCHO FC: 29- Gerson Argueta; 2- Óscar Almendarez, 4- Yer Gutiérrez, 3- Juan Lasso, 24- Omar Elvir; 5- Deyron Martínez, 7- Diego Rodríguez, 23- Juan Delgado, 10- Alex López; 19- Rodrigo de Olivera y 31- Carlos Small.

