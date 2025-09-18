Olancho FC le arranca un punto de oro al Olimpia que evitó la derrota tras penal atajado por Menjívar en el último minuto

¡Qué tremendo segundo tiempo! Olimpia y Olancho FC nos regalaron un gran segundo tiempo en partido que terminó 15 horas y media después del diluvio que azotó a la capital de Honduras y donde obligó a suspender el cotejo entre blancos y potros.

El compromiso se reanudó en el minuto 51' con un balón a tierra por parte del réferi Said Martínez. El conjunto local estaba con la obligación de remontar para mantener el primer lugar del Apertura, pero Potros lo complicó en el cierre.

Una vez reiniciado el choque a las 10 de la mañana, Olimpia arrinconó con todo al equipo comandado por Reynaldo Tilguath que cometió errores defensivos que no los terminó perdonando José Mario Pinto.