Oficial: Diego Vázquez se olvida del Motagua y se convierte en nuevo técnico de equipo de Guatemala

Vázquez, de 53 años, es recordado principalmente por su exitosa etapa como <b>director técnico de Motagua</b>, con el que conquistó seis títulos de Liga Nacional de Honduras y dejó una huella imborrable en el balompié catracho.Además, tuvo la oportunidad de dirigir a la <b>Selección de Honduras</b> durante el proceso eliminatorio rumbo al Mundial de Catar 2022, lo que consolidó su nombre como uno de los entrenadores más reconocidos de la región. Diego Vázquez tendrá su tercera aventura en el fútbol centroamericano tras dirigir a Puntarenas de Costa Rica luego de su paso por la Bicolor en la Copa Oro 2025 de Concacaf.