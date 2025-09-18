Oficial: Diego Vázquez se olvida del Motagua y se convierte en nuevo técnico de equipo de Guatemala

Confirmado. El entrenador Diego Martín Vázquez tendrá una nueva aventura en el fútbol de Centroamérica tras salir del Motagua en pleno torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. DIEZ conoció de última hora que el entrenador argentino se convertirá en el nuevo director técnico del Marquense de la primera división del fútbol de Guatemala. El estratega sudamericano llegó a un acuerdo con el conjunto chapín que marcha en la novena posición tras sumar 11 puntos en 10 partidos. De esta manera, Vázquez alista maletas para marcharse al conjunto guatemalteco.

Vázquez, de 53 años, es recordado principalmente por su exitosa etapa como director técnico de Motagua, con el que conquistó seis títulos de Liga Nacional de Honduras y dejó una huella imborrable en el balompié catracho. Además, tuvo la oportunidad de dirigir a la Selección de Honduras durante el proceso eliminatorio rumbo al Mundial de Catar 2022, lo que consolidó su nombre como uno de los entrenadores más reconocidos de la región. Diego Vázquez tendrá su tercera aventura en el fútbol centroamericano tras dirigir a Puntarenas de Costa Rica luego de su paso por la Bicolor en la Copa Oro 2025 de Concacaf.