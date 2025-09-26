Oficial: Federación de Fútbol de Honduras anuncia los precios de la boletería para el juego contra Costa Rica

Los precios anunciados mantienen dos categorías de acceso. El sector de sol tendrá un costo de 700 lempiras, mientras que la localidad de preferencias se fijó en 2,000 lempiras.

La Federación Nacional de Fútbol de Honduras (FFH) confirmó de manera oficial los precios de la boletería para el partido de la Selección Nacional en la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, correspondiente a la jornada 3. El equipo catracho se medirá ante Costa Rica en octubre, encuentro que se disputará en los estadio Morazán de San Pedro Sula.

El primer duelo será contra Costa Rica, un clásico centroamericano que genera gran expectativa en la afición hondureña. Este choque se jugará en el estadio Morazán, recinto que ya ha sido confirmado por FFH para albergar el compromiso correspondiente a la jornada 3 de la eliminatoria.

Posteriormente, la Bicolor recibirá a Haití en la jornada 4. El escenario escogido para este compromiso será el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, donde se espera un lleno total tomando en cuenta la trascendencia del partido en el camino hacia la Copa del Mundo 2026.

La Federación instó a los aficionados a adquirir sus boletos con anticipación para evitar inconvenientes, recordando que la demanda suele ser alta cuando se trata de partidos oficiales de la eliminatoria. Asimismo, se reiteró que las entradas estarán disponibles en los puntos de venta autorizados de Tengo.

Con Costa Rica y Haití como rivales de turno, la escuadra dirigida por el entrenador colombiano Reinaldo Rueda buscará sumar la mayor cantidad de puntos posibles en casa. La FFH confía en que la afición catracha responderá con su respaldo, llenando los estadios y convirtiéndolos en fortalezas para la Selección Nacional.

La Selección de Honduras marcha en la primera posición del grupo C de la tercera ronda de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. Luego siguen Costa Rica y Haití. Por último, Nicaragua está en el sótano de esta zona.