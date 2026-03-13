¿Más caro que Rueda? Javier Atala revela por qué ficharon a Molina para la Selección y advierte: "Vamos a llegar a algo grande"

El presidente de la <b>Comisión de Selecciones, Javier Atala, en charla con DIARIO DIEZ,</b> explicó los motivos por los que la federación se decantó por el entrenador español<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/caras-nuevas-primera-convocatoria-con-honduras-francisco-molina-tenemos-los-perfiles-MN29715081" target="_blank"> <b>José Francisco Molina</b> </a>para dirigir a la <b>Selección de Honduras, </b>destacando que se apostó por un proyecto distinto enfocado en el desarrollo y la captación de talento desde las bases, acompañado por un director deportivo que ayudó en la elección del técnico.El dirigente detalló que el estratega se encuentra en una escala salarial media y que su contrato es manejable para la federación, incluso más económico que el del cuerpo técnico anterior, al tiempo que expresó confianza en que el proceso permita mejorar el fútbol nacional con un trabajo a largo plazo.Además<b>, Atala</b> también valoró el momento de Motagua en la Liga Nacional de Honduras, resaltando que el club azul marcha líder del torneo Clausura y que la meta institucional siempre es competir por el campeonato y mantenerse en los primeros lugares.