¿Caras nuevas en su primera convocatoria con Honduras? Francisco Molina sorprende: "Ya tenemos los perfiles"

<b>A las puertas de la primera lista de cara a este amistoso contra Perú. Ya miró partidos en la Liga Nacional, ¿cuáles son las primeras conclusiones que saca? Porque no es lo mismo quizás verlo por la televisión que ya estar ahí, en el estadio, en el sitio. ¿Cuáles son las primeras conclusiones que saca de esta visita?</b>Como tú dices, ya había visto por televisión algunos partidos y ya tenía una idea. Lógicamente, luego cuando estás en el estadio puedes ver cosas que por la televisión no te da. Pero bueno, la idea general sigue siendo la misma. Es decir, buenos futbolistas a los que podemos sacarles partido. Intentaremos ayudarles para que puedan rendir a su máximo nivel. En la medida que podamos, ese máximo nivel que hoy tienen, poder aumentarlo también. Y lógicamente con jugadores que no juegan en Honduras, sino que juegan en el extranjero. Entre todos, hacer una buena selección, un buen equipo y poder iniciar este camino que nos lleve a esa clasificación del Mundial 2030, que es el objetivo a largo plazo.