¿Caras nuevas en su primera convocatoria con Honduras? Francisco Molina sorprende: "Ya tenemos los perfiles"

El técnico de la Selección Nacional de Honduras, José Francisco Molina, habló en entrevista con DIARIO DIEZ sobre los primeros pasos de su proceso al frente de la Bicolor, detallando cómo se perfila la próxima convocatoria, los perfiles de futbolistas que busca para su modelo de juego y las conclusiones que dejó su recorrido por distintos estadios del país observando partidos de la Liga Nacional de Honduras. El estratega español también reveló que, además de los jugadores que ya tenía identificados, algunos futbolistas que inicialmente no estaban en su radar lograron llamar su atención y ahora se perfilan como opciones reales para integrar la selección.

LA ENTREVISTA

A las puertas de la primera lista de cara a este amistoso contra Perú. Ya miró partidos en la Liga Nacional, ¿cuáles son las primeras conclusiones que saca? Porque no es lo mismo quizás verlo por la televisión que ya estar ahí, en el estadio, en el sitio. ¿Cuáles son las primeras conclusiones que saca de esta visita? Como tú dices, ya había visto por televisión algunos partidos y ya tenía una idea. Lógicamente, luego cuando estás en el estadio puedes ver cosas que por la televisión no te da. Pero bueno, la idea general sigue siendo la misma. Es decir, buenos futbolistas a los que podemos sacarles partido. Intentaremos ayudarles para que puedan rendir a su máximo nivel. En la medida que podamos, ese máximo nivel que hoy tienen, poder aumentarlo también. Y lógicamente con jugadores que no juegan en Honduras, sino que juegan en el extranjero. Entre todos, hacer una buena selección, un buen equipo y poder iniciar este camino que nos lleve a esa clasificación del Mundial 2030, que es el objetivo a largo plazo.

¿Qué les sorprendió de estas primeras visitas? Nada, en general nada. Ya teníamos más o menos una idea bastante clara de lo que había. Los jugadores que teníamos en el radar, por decirlo de alguna manera, siguieron estando ahí, demostrándonos que son opciones muy válidas para la selección. Y nada más, a trabajar. Ahora estamos trabajando y ahora tenemos que elegir los que vengan. Entre todos los futbolistas que entendemos que nos pueden ayudar, no vamos a poder llevarlos a todos. Entonces ahora llega el momento de la elección y es un momento importante y un momento clave en nuestro trabajo, el poder elegir bien a esos futbolistas. A propósito de la palabra radar, ¿miró jugadores que a priori, o en un inicio no tenía en el radar y que al verlos ya en el campo dijo: este jugador en el futuro lo tengo que contemplar, que le llenó el ojo? Sí, miramos todos. Ha habido algún futbolista, teniendo en cuenta que conforme vamos viendo partidos vamos conociendo más. Quizás alguno a primera instancia se nos puede escapar un poco, quizás porque a lo mejor tampoco le hemos visto en algún partido, pero justo ese partido tampoco lo ha tenido en su día, por decirlo de alguna manera, o no ha estado a su mejor nivel y luego lo vemos otra vez y lo vemos mucho mejor. Pero más o menos los perfiles los teníamos claros. Sí, siempre hay jugadores que se te van sumando. Esto es lo bueno. Conforme vas viendo más, más jugadores ves con posibilidades de estar. Es lo bueno por un lado y es lo malo por otro porque luego la decisión es más complicada. Pero bueno, lo difícil es tener que elegir cuando no tienes opciones o cuando las opciones no son realmente buenas. Cuando tienes distintas opciones y distintas opciones buenas, como creo que es nuestro caso, la elección te da más tranquilidad. Y hay buenas opciones.