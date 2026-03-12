"Bloqueamos 56 jugadores": Francis Hernández revela cómo va la lista para enfrentar a Perú en esta fecha FIFA

La selección de Honduras comienza a trabajar su nueva etapa con la llegada de Francisco Hernández como director deportivo. El dirigente español habló este jueves con DIARIO DIEZ sobre el proceso de análisis que está realizando junto al cuerpo técnico para evaluar a los futbolistas del país, asegurando que las primeras impresiones tras observar partidos de la liga hondureña han sido positivas. Hernández destacó que el objetivo principal es estudiar a cada jugador de manera integral para poder tomar las mejores decisiones en futuras convocatorias.

Además, subrayó la importancia de brindar herramientas que permitan mejorar el nivel competitivo de los jugadores, al mismo tiempo que se construye una base sólida para la selección nacional en este nuevo proceso. El proyecto comenzará a tomar forma en la próxima fecha FIFA, cuando la Bicolor dispute su primer amistoso de esta nueva etapa frente a la Perú el 31 de marzo en España. Este encuentro servirá como la primera oportunidad para que el cuerpo técnico observe de cerca a varios futbolistas en un intento por definir la base del equipo que buscará competir en el camino hacia el Mundial de 2026.

ENTREVISTA CON FRANCIS HERNÁNDEZ

Tras estos recorridos por todo el país, ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Todo es positivo? Bueno, soy bastante optimista, la verdad. De todo positivo, pues hay muchísimas cosas positivas y situaciones que nos hacen ser optimistas de cara al futuro. Estamos tratando de analizar a todos los jugadores con un buen visionado, con un análisis integral de todo lo que queremos de ellos, evaluando lo que nos pueden aportar. Estamos intentando hacer nuestro trabajo bien, con bastante detalle, y esa es la idea que es analizar bien a los jugadores para poder elegir correctamente. ¿Qué conclusiones ha sacado el DT de Honduras tras las visitas a varios estadios del país? Insisto en que el mensaje o la lectura que hacemos es muy positiva. Nos está gustando lo que estamos viendo. Es cierto que hay cuestiones en las que entendemos que podemos mejorar y eso es lo que vamos a tratar de implementar. Después del análisis viene la ejecución de ciertas cuestiones que nos pueden aportar y ayudar, fundamentalmente para darle a los jugadores todas las herramientas posibles para que rindan a un mayor nivel. ¿Qué acercamiento tuvo con los entrenadores y directivos de los clubes, especialmente del norte, durante esta gira? La verdad es que fue muy positivo. Tratamos de poner en común ideas y todo lo que pueda significar ayuda para el fútbol hondureño y para los futbolistas. Tenemos claro que no vamos a mirar el color de la camiseta, sino al futbolista hondureño. Queremos analizarlo y tratar de aportarle todo lo que podamos para aumentar su rendimiento. Eso será bueno para los clubes y, por supuesto, para la federación. De cara a ese amistoso contra Perú, ya se viene la lista. ¿Cuántos legionarios se bloquearon? ¿Cómo está ese tema? Bloqueamos bastantes. No sabría ahora mismo el número exacto, pero en total bloqueamos 56 jugadores. Entendemos qué es lo que necesitamos para poder dar una buena lista, que es el objetivo. A partir de ahí, trataremos de acertar. Nunca es fácil y lo que está claro es que, con independencia de que se esté o no en ese listado ahora mismo, el fútbol evoluciona. Jugadores que quizá ahora no están, dentro de un tiempo seguro que estarán. Yo animo a todos los futbolistas del país a que valoren que vamos a estar pendientes de ellos. Vamos a hacer nuestro trabajo y a analizarlos como se merecen para poder elegir lo mejor posible.