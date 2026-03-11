Courtois rompió récord de Champions League que dejó el nuevo técnico de Honduras

El portero belga Thibaut Courtois volvió a ser protagonista en la UEFA Champions League, pero esta vez no por una atajada, sino por su aporte ofensivo desde el fondo del campo en el triunfo del <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/champions-league/real-madrid-manchester-city-champions-league-valverde-goles-video-guardiola-JE29693965" target="_blank">Real Madrid frente al Manchester City</a></b> con triplete de Federico Valverde.En una acción poco común para su posición, <b>Thibaut Courtois</b> se apuntó una nueva asistencia, demostrando la precisión y visión de juego que lo han convertido en uno de los guardametas más completos del fútbol europeo.