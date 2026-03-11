Courtois rompió récord de Champions League que dejó el nuevo técnico de Honduras

En una acción poco común para su posición, Thibaut Courtois se apuntó una nueva asistencia, demostrando la precisión y visión de juego que lo han convertido en uno de los guardametas más completos del fútbol europeo.

El portero belga Thibaut Courtois volvió a ser protagonista en la UEFA Champions League, pero esta vez no por una atajada, sino por su aporte ofensivo desde el fondo del campo en el triunfo del Real Madrid frente al Manchester City con triplete de Federico Valverde.

Con esta asistencia, Courtois alcanzó tres en la historia de la competición, una cifra inusual para un arquero. Entre ellas figura la que brindó al delantero francés Kylian Mbappé a principios de esta temporada frente al FC Kairat, además de otra conseguida durante su etapa en el Chelsea FC en 2017 ante el Qarabağ FK.

Con este registro, el guardameta belga supera a los anteriores poseedores del récord de asistencias para porteros en la Champions League, entre ellos el histórico arquero alemán Oliver Kahn y el español José Francisco Molina, ambos con dos. En el caso de Molina, sus asistencias llegaron defendiendo la portería del Deportivo de La Coruña durante la temporada 2003/04.

El dato cobra especial interés para el fútbol hondureño, ya que José Francisco Molina es actualmente el entrenador de la Selección de Honduras, cargo que asumió recientemente con el objetivo de liderar un nuevo proceso en la “H”.

Antes de su etapa como técnico, el español dejó huella como guardameta en el fútbol europeo y en la Champions League, donde durante años mantuvo ese curioso registro ofensivo para un portero.

De esta manera, Courtois no solo rompe una marca histórica en el torneo de clubes más importante de Europa, sino que también deja atrás el registro que durante más de dos décadas perteneció a quien hoy dirige los destinos de la selección hondureña.