Honduras vs Perú en España: Anuncian el horario oficial del juego amistoso y el precio de los boletos, dos sectores están agotados

Todo comenzará a las 8 de la noche, hora de España, y será a partir de la 1 de la tarde, hora catracha. El combinado nacional dará a conocer la convocatoria <b>oficial de 26 futbolistas el 20 de marzo</b>, mientras que el equipo viajará a territorio español tres días después para comenzar su concentración.Durante su estadía en Europa, la Bicolor trabajará en la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/jose-molina-francis-hernandez-mueven-contactos-honduras-entrenara-prestigiosa-sede-espana-JH29590922" target="_blank">Ciudad Deportiva Los Ángeles</a></b> de San Rafael, en la provincia de Segovia, un prestigioso complejo deportivo que ha sido utilizado en distintas ocasiones por el Atlético de Madrid para sus concentraciones y trabajos de pretemporada.Cabe destacar que las experiencias Bench Experience y Tunnel Experience<b> aparecen agotadas </b>en el <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.entradas.com/event/peru-vs-honduras-estadio-ontime-butarque-21375472/?affiliate=93G" target="_blank">sitio oficial</a></b>, reflejando el interés que ha despertado este partido internacional. El sector de Fondo Sur Superior aparece como la entrada más cómoda con valor de 36,82 euros (1126.77 Lps) y la más cara Palco a 111,82 euros (3421.92 Lps).El duelo ante <b>Perú será una prueba importante</b> para la nueva etapa de Honduras, que buscará comenzar con buen pie bajo la dirección de Molina y evaluar a los futbolistas que formarán parte de su proyecto rumbo a las próximas competencias oficiales.<br /><br /><b>LOCALIDADES Y PRECIOS DE LOS BOLETOS HONDURAS VS PERÚ<br />Fondo Norte 41,82 €</b> / 1279.78 Lps<br />Fondo Sur 41,82 € / 1279.78 Lps<br /><b>Fondo Sur Superior 36,82 € </b>/ 1126.77 Lps<br />Lateral 56,82 € / 1738.81 Lps<br /><b>Tribuna 66,82 €</b> / 2044.83 Lps<br />Tribuna Premium 81,82 € / 2503.86 Lps<br /><b>Sky Experience 81,82 €</b> / 2503.86 Lps<br />VIP Premium 101,82 € / 3115.90 Lps<br /><b>Palco 111,82 € </b>/ 3421.92 Lps<br />Bench Experience: Agotado<br /><b>Tunel Experience:</b> Agotado