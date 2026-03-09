Honduras vs Perú en España: Anuncian el horario oficial del juego amistoso y el precio de los boletos, dos sectores están agotados

El compromiso será especial para la escuadra catracha, ya que marcará el debut oficial del técnico español José Francisco Molina al frente de la H, en el inicio de un nuevo proceso con miras a los próximos retos internacionales.

Se confirmó que ya están a la venta los boletos para el partido amistoso entre la Selección de Honduras y Perú , encuentro programado para el próximo 31 de marzo en el estadio Butarque, la casa del Club Deportivo Leganés, en España.

Todo comenzará a las 8 de la noche, hora de España, y será a partir de la 1 de la tarde, hora catracha. El combinado nacional dará a conocer la convocatoria oficial de 26 futbolistas el 20 de marzo, mientras que el equipo viajará a territorio español tres días después para comenzar su concentración.

Durante su estadía en Europa, la Bicolor trabajará en la Ciudad Deportiva Los Ángeles de San Rafael, en la provincia de Segovia, un prestigioso complejo deportivo que ha sido utilizado en distintas ocasiones por el Atlético de Madrid para sus concentraciones y trabajos de pretemporada.

Cabe destacar que las experiencias Bench Experience y Tunnel Experience aparecen agotadas en el sitio oficial, reflejando el interés que ha despertado este partido internacional. El sector de Fondo Sur Superior aparece como la entrada más cómoda con valor de 36,82 euros (1126.77 Lps) y la más cara Palco a 111,82 euros (3421.92 Lps).

El duelo ante Perú será una prueba importante para la nueva etapa de Honduras, que buscará comenzar con buen pie bajo la dirección de Molina y evaluar a los futbolistas que formarán parte de su proyecto rumbo a las próximas competencias oficiales.



LOCALIDADES Y PRECIOS DE LOS BOLETOS HONDURAS VS PERÚ

Fondo Norte 41,82 € / 1279.78 Lps

Fondo Sur 41,82 € / 1279.78 Lps

Fondo Sur Superior 36,82 € / 1126.77 Lps

Lateral 56,82 € / 1738.81 Lps

Tribuna 66,82 € / 2044.83 Lps

Tribuna Premium 81,82 € / 2503.86 Lps

Sky Experience 81,82 € / 2503.86 Lps

VIP Premium 101,82 € / 3115.90 Lps

Palco 111,82 € / 3421.92 Lps

Bench Experience: Agotado

Tunel Experience: Agotado