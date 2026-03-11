Real Madrid deja moribundo al Manchester City con los tres golazos de Fede Valverde en la Champions

El Real Madrid se mueve con maestría en el terreno de los imposibles. No para el 15 veces ganador de la Champions League cuando se trata de una noche en el Santiago Bernabéu. Estadio en el que lo inesperado ocurre. Y este miércoles fue el turno del triplete de Fede Valverde en un partido en el que la pizarra de Álvaro Arbeloa, en su primer gran reto como entrenador de los blancos, se impuso a la de Pep Guardiola, que acumula otra noche aciaga en territorio hostil con su Manchester City (3-0).



Llegó el Real Madrid al partido de ida de los octavos de final de la Champions con siete bajas por lesión: Militao, Alaba, Carreras, Bellingham, Ceballos, Rodrygo y Mbappé. De ellos, si estuvieran en plenas condiciones, cuatro podrían haber sido titulares, pero no hizo falta, pudieron disfrutar desde los palcos del estadio de otra noche para la historia. Un partido al que el Manchester City llegaba "mejor" que la pasada temporada, cuando les tocó enfrentarse al Real Madrid con las bajas acumulándose en su bando y sin encontrar el fútbol dominante de años anteriores. Tampoco de ánimo, todo ello lo reconoció Pep Guardiola este martes en la rueda de prensa previa al partido, a la vez que la mejor disposición de su equipo para competir esta temporada. Pero el césped no fue cómplice de sus palabras.

Un césped sobre el que ya sufrió el 4 de mayo de 2022 el doblete de Rodrygo en dos minutos para forzar la prórroga de una eliminatoria en la que el Real Madrid salió vencedor. También en 2024 cuando, en esa ocasión, en el Etihad, el Real Madrid de Ancelotti llevó a cabo un ejercicio de resistencia hasta llegar a una tanda de penales en la que Andriy Lunin se erigió como héroe con Nacho, Lucas Vázquez y Rüdiger se convirtieron en expertos desde los once metros. Inexplicables para Guardiola, pero rutina para el Real Madrid. Y esta vez le tocó a Fede Valverde vivir una noche para el recuerdo. Un triplete, el primero en su carrera deportiva, en los minutos 20, 27 y 42 dieron la vuelta a cualquier previsión y predicción más optimista en los blancos. De la acción más simple del fútbol, un balón largo del guardameta Courtois al duelo de Valverde con Nico O'Reilly, quien falló y el uruguayo se quedó solo ante Donnarumma para el uno a cero.

un pase filtrado de Vinicius a Valverde para cruzar a Donnarumma y un pase picado de Brahim Díaz y una vaselina dentro del área a Marc Guéhi. Inverosímil, pero cierto. El marcador, 3-0 a favor del Real Madrid. El uruguayo estuvo presente en cada palmo del terreno de juego. Desde el costado derecho, ayudando a Trent Alexander-Arnold contra Doku y volando con libertad en ataque. 'El pajarito' voló a sus anchas en el Bernabéu. Contra el Manchester City, Arbeloa tenía su primera prueba de fuego tras un inicio en el banquillo del Real Madrid lleno de sobresaltos. Cuatro derrotas en 14 partidos, empezando por una eliminación en Copa del Rey contra el Albacete, rival de Segunda División, a ser superado en Lisboa ante el Benfica en la última jornada de la fase liga de la Champions, perder ante Osasuna y en el Bernabéu contra el Getafe, dejando escapar el liderato de Liga. Pinchazos que opacaban las victorias de un equipo en el alambre ya en marzo y que ponían a Arbeloa en la diana, con la eliminatoria ante Guardiola como punto de inflexión. Un primer partido grande que saldó con éxito.

El técnico del Real Madrid apostó por cuatro centrocampistas además de Brahim Díaz, alternando su rol de acompañante a Vinicius en ataque con el trabajo defensivo. Enfrente, un Guardiola que optó por cuatro atacantes y Bernardo Silva de interior. Ganó Arbeloa. Tanto que Pep, con 3-0 al descanso, tuvo que recular, quitó a un extremo, Savinho, y metió en el campo a Reijnders para cortar la sangría. Victoria en el planteamiento de Arbeloa, como en el primer gol del Real Madrid. Ese balón largo, directo, de Courtois al duelo de Valverde con O’Reilly. No fue casualidad. Y Guardiola lo vio venir. En el minuto 17, tres antes del gol, Pep se desesperó en el área técnica, cabizbajo, en otro duelo que Valverde le ganó a O’Reilly, creando ventaja fácil para el Real Madrid. Guardiola advirtió a sus jugadores antes del saque largo de Courtois, pero no pudo evitarlo. Tampoco en el minuto 20 cuando el desajuste fue completo y se desató la locura para los blancos liderada por el charrúa.