Real Madrid deja moribundo al Manchester City con los tres golazos de Fede Valverde en la Champions

un pase filtrado de <b>Vinicius </b>a <b>Valverde </b>para cruzar a<b> Donnarumma </b>y un pase picado de <b>Brahim Díaz </b>y una vaselina dentro del área a <b>Marc Guéhi</b>. Inverosímil, pero cierto. El marcador, 3-0 a favor del <b>Real Madrid</b>.El uruguayo estuvo presente en cada palmo del terreno de juego. Desde el costado derecho, ayudando a<b> Trent Alexander-Arnold </b>contra <b>Doku </b>y volando con libertad en ataque. 'El pajarito' voló a sus anchas en el Bernabéu.Contra el <b>Manchester City</b>, <b>Arbeloa </b>tenía su primera prueba de fuego tras un inicio en el banquillo del <b>Real Madrid </b>lleno de sobresaltos. Cuatro derrotas en 14 partidos, empezando por una eliminación en Copa del Rey contra el <b>Albacete</b>, rival de Segunda División, a ser superado en Lisboa ante el <b>Benfica </b>en la última jornada de la fase liga de la Champions, perder ante <b>Osasuna </b>y en el Bernabéu contra el <b>Getafe</b>, dejando escapar el liderato de Liga.Pinchazos que opacaban las victorias de un equipo en el alambre ya en marzo y que ponían a <b>Arbeloa </b>en la diana, con la eliminatoria ante <b>Guardiola </b>como punto de inflexión. Un primer partido grande que saldó con éxito.