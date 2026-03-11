Pep Guardiola se rinde ante Real Madrid y pone en duda la remontada del Manchester City: "No muchas..."

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que, en su opinión, sus opciones de remontar la eliminatoria de octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid, tras caer 3-0 en la ida, “no” son “muchas”. “¿Oportunidades de remontar? No muchas. Lo intentaremos, pero las oportunidades son pocas. Sabemos que lo tenemos que hacer mejor”, señaló en rueda de prensa.

Un Pep Guardiola que defendió que, a pesar del resultado en contra, su equipo no jugó mal como para merecer un resultado tan abultado en contra. “Tengo la sensación de que hemos jugado bien, llegando a última línea, nos han funcionado bien los pases... pero nos ha faltado un poco. Su primer gol no lo defendimos bien. Es un resultado complicado, pero quedan seis días e intentaremos remontar con nuestra gente”, analizó. “El partido nuestro no ha sido tan malo para irnos 3-0. No tengo una situación de impotencia. Hemos llegado muchas veces a área pequeña y era cuestión de encontrar el remate en área pequeña, que no lo hemos encontrado, pero llegar hasta ahí significa que el proceso ha sido bueno. Nos faltó ese detalle, de haberlo conseguido hubiésemos logrado algún gol”, añadió. Eso sí, insistió en que, a pesar de no considerar justo el resultado, no quería quitar mérito al partido del Real Madrid.