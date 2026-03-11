Champions League

Pep Guardiola se rinde ante Real Madrid y pone en duda la remontada del Manchester City: "No muchas..."

El DT de Manchester City ve pocas probabilidades de remontarle a Real Madrid y le da méritos al equipo de Arbeloa.

    Pep Guardiola pone en duda la remontada del Manchester City ante Real Madrid en el juego de vuelta de los octavos de final.
2026-03-11

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que, en su opinión, sus opciones de remontar la eliminatoria de octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid, tras caer 3-0 en la ida, “no” son “muchas”.

“¿Oportunidades de remontar? No muchas. Lo intentaremos, pero las oportunidades son pocas. Sabemos que lo tenemos que hacer mejor”, señaló en rueda de prensa.

Un Pep Guardiola que defendió que, a pesar del resultado en contra, su equipo no jugó mal como para merecer un resultado tan abultado en contra.

“Tengo la sensación de que hemos jugado bien, llegando a última línea, nos han funcionado bien los pases... pero nos ha faltado un poco. Su primer gol no lo defendimos bien. Es un resultado complicado, pero quedan seis días e intentaremos remontar con nuestra gente”, analizó.

“El partido nuestro no ha sido tan malo para irnos 3-0. No tengo una situación de impotencia. Hemos llegado muchas veces a área pequeña y era cuestión de encontrar el remate en área pequeña, que no lo hemos encontrado, pero llegar hasta ahí significa que el proceso ha sido bueno. Nos faltó ese detalle, de haberlo conseguido hubiésemos logrado algún gol”, añadió.

Eso sí, insistió en que, a pesar de no considerar justo el resultado, no quería quitar mérito al partido del Real Madrid.

“El Real Madrid se lo ha merecido. Es un equipo con mucha calidad y nos han cortado muchas transiciones. En la segunda parte hemos jugado mejor y hemos tenido ocasiones para marcar algún gol”, señaló.

“El Madrid siempre ha jugado bien, con esas transiciones. He jugado 50 partidos como entrenador y como jugador y te pueden dominar y pueden salir en transición y correr. Han controlado, han pasado bien el balón, pero mi sensación es que tan mal no hemos estado, aunque esta percepción con 3-0 no es fuerte”, destacó.

EFE
EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.
