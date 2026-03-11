Pep Guardiola se rinde ante Real Madrid y pone en duda la remontada del Manchester City: "No muchas..."

<b>Pep Guardiola</b>, entrenador del <b>Manchester City</b>, aseguró que, en su opinión, sus opciones de remontar la eliminatoria de octavos de final de la <b>Champions League</b> contra el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/champions-league/real-madrid-manchester-city-champions-league-valverde-goles-video-guardiola-JE29693965" target="_blank">Real Madrid</a></b>, tras caer 3-0 en la ida, “no” son “muchas”.“¿Oportunidades de remontar? No muchas. Lo intentaremos, pero las oportunidades son pocas. Sabemos que lo tenemos que hacer mejor”, señaló en rueda de prensa.