PSG toma venganza del Chelsea y le muestra el camino de salida de la Champions League

La ida de octavos atormenta a la ‘Premier’.

2026-03-11

Ni el Arsenal, con un empate a uno en Leverkusen; ni el Tottenham, esperpéntico en el 5-2 contra el Atlético de Madrid; ni el Manchester City, doblegado 3-0 por el Real Madrid; ni el Chelsea, superado 5-2 por el París Saint Germain; ni el Liverpool, derrotado 1-0 por el Galatasaray, ni el Newcastle, con un 1-1 el Barcelona, ganaron en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, que atormentó a la ‘Premier’ inglesa.

El balance es expresivo del primer partido de esta ronda para la competición más poderosa de las ligas europeas: en sus seis partidos en esta ronda, cuatro derrotas y dos empates, con 16 goles en contra y sólo 6 a favor. Ninguno sostuvo su marco a cero. La goleada del Bayern al Atalanta (1-6) y la victoria del cada vez menos sorprendente del Bodo/Glimt sobre el Sporting de Portugal (3-0) completaron los marcadores entre este martes y miércoles.

Dominadora absoluta Inglaterra por cantidad entre los 16 mejores de la máxima competición europea, con seis clubes, incluidos cinco en el top ocho de la fase liga (el Arsenal fue primero, el Liverpool tercero, el Tottenham cuarto, el Chelsea sexto y el City octavo, por lo que todos disputarán la vuelta en su terreno), ahora están todos y cada uno de ellos en entredicho, obligados todos a ganar, algunos a golear, para acceder a los cuartos de final. Inesperado.

A la sesión frustrante del martes para los equipos de la ‘Premier’ se añadió otra similar este miércoles, que comenzó con el 1-1 del Arsenal, el líder de la liga inglesa, contra el Bayer Leverkusen, el sexto de la Bundesliga alemana.

Y gracias, porque el conjunto de Mikel Arteta, el primero de la fase liga anterior, ganador de todos y cada uno de sus partidos en esta edición del torneo hasta la visita al Bay Arena, logró la igualada con un penalti en los instantes finales, anotado por Kai Havertz frente a su exequipo. La vuelta es en Londres.

El Manchester City fue goleado 3-0 después en el Bernabéu, por el Real Madrid y por Fede Valverde, que marcó los tres goles del conjunto blanco en el primer tiempo.

Una exhibición del futbolista uruguayo, que ejerció de Kylian Mbappé, lesionado en la grada, y un batacazo del conjunto de Pep Guardiola, que se aferra a una hazaña en el Etihad. Vinicius, incluso, falló un penalti que habría supuesto el 4-0 en la segunda parte. El City sólo remató tres veces a portería.

También cayó el Chelsea, que fue sobrepasado por 5-2 por los goles de Vitinha y Kvicha Kvaratskhelia, por dos veces, en el tramo final para el París Saint Germain en el Parque de los Príncipes.

Una desventaja de tres tantos que lo expone a la eliminación en su confrontación con el vigente campeón de Europa, el PSG, al que niveló por dos veces un marcador adverso: primero el 1-0 de Bradley Barcola, por medio de Malo Gusto, y después el 2-1 de Ousmane Dembele, con el 2-2 de Enzo Fernández. No fue suficiente. Aún queda la vuelta en Stamford Bridge. Una gesta o la despedida del torneo.

También necesitará remontar en Anfield el Liverpool, que inició en la tarde del martes toda esta secuencia aciaga para el fútbol británico en el gran escenario continental. Su derrota por 1-0 contra el Galatarasay, con un remate de Mario Lemina en los primeros minutos en el Ali Sami Yen de Estambul, fue el punto de partida. Suma tres reveses en el torneo, dos de ellos contra su oponente turco.

Aún más potente debe ser la victoria del Tottenham para ir más allá de octavos, desbordado por sus errores, señalado el portero Antonin Kinsky por sus fallos en dos de los cuatro primeros goles en 22 minutos y por su entrenador, Igor Tudor, cuando lo mandó a la ducha en el 16, con el tercer tanto, para cambiarlo por Vicario, el titular habitual.

El equipo londinense, relegado a un presente alarmante en su liga, en el decimosexto puesto, perdió por 5-2 en el estadio Metropolitano contra el Atlético de Madrid, que lo rebasó a toda velocidad, aunque la diferencia final de tres goles aún ofrece un hilo de esperanza a los ‘Spurs’ y un matiz de inquietud al grupo dirigido por Diego Simeone.

El Newcastle, empatado en el minuto 96 por un penalti transformado por Lamine Yamal, acudirá al Camp Nou con un 1-1, a jugársela a único encuentro, con todo lo que eso supone cuando enfrente está el Barcelona y como visitante. No es el favorito el equipo británico, que se había adelantado en el minuto 86 por medio de Harvey Barnes.

EFE
EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.
