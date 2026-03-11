PSG toma venganza del Chelsea y le muestra el camino de salida de la Champions League

Y gracias, porque el conjunto de Mikel Arteta, el primero de la fase liga anterior, ganador de todos y cada uno de sus partidos en esta edición del torneo hasta la visita al Bay Arena, logró la igualada con un penalti en los instantes finales, anotado por Kai Havertz frente a su exequipo. La vuelta es en Londres.El Manchester City fue goleado 3-0 después en el Bernabéu, por el Real Madrid y por Fede Valverde, que marcó los tres goles del conjunto blanco en el primer tiempo.Una exhibición del futbolista uruguayo, que ejerció de Kylian Mbappé, lesionado en la grada, y un batacazo del conjunto de Pep Guardiola, que se aferra a una hazaña en el Etihad. Vinicius, incluso, falló un penalti que habría supuesto el 4-0 en la segunda parte. El City sólo remató tres veces a portería.También cayó el Chelsea, que fue sobrepasado por 5-2 por los goles de Vitinha y Kvicha Kvaratskhelia, por dos veces, en el tramo final para el París Saint Germain en el Parque de los Príncipes.Una desventaja de tres tantos que lo expone a la eliminación en su confrontación con el vigente campeón de Europa, el PSG, al que niveló por dos veces un marcador adverso: primero el 1-0 de Bradley Barcola, por medio de Malo Gusto, y después el 2-1 de Ousmane Dembele, con el 2-2 de Enzo Fernández. No fue suficiente. Aún queda la vuelta en Stamford Bridge. Una gesta o la despedida del torneo.