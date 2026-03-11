PSG toma venganza del Chelsea y le muestra el camino de salida de la Champions League

Ni el Arsenal, con un empate a uno en Leverkusen; ni el Tottenham, esperpéntico en el 5-2 contra el Atlético de Madrid; ni el Manchester City, doblegado 3-0 por el Real Madrid; ni el Chelsea, superado 5-2 por el París Saint Germain; ni el Liverpool, derrotado 1-0 por el Galatasaray, ni el Newcastle, con un 1-1 el Barcelona, ganaron en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, que atormentó a la ‘Premier’ inglesa. El balance es expresivo del primer partido de esta ronda para la competición más poderosa de las ligas europeas: en sus seis partidos en esta ronda, cuatro derrotas y dos empates, con 16 goles en contra y sólo 6 a favor. Ninguno sostuvo su marco a cero. La goleada del Bayern al Atalanta (1-6) y la victoria del cada vez menos sorprendente del Bodo/Glimt sobre el Sporting de Portugal (3-0) completaron los marcadores entre este martes y miércoles.

Dominadora absoluta Inglaterra por cantidad entre los 16 mejores de la máxima competición europea, con seis clubes, incluidos cinco en el top ocho de la fase liga (el Arsenal fue primero, el Liverpool tercero, el Tottenham cuarto, el Chelsea sexto y el City octavo, por lo que todos disputarán la vuelta en su terreno), ahora están todos y cada uno de ellos en entredicho, obligados todos a ganar, algunos a golear, para acceder a los cuartos de final. Inesperado. A la sesión frustrante del martes para los equipos de la ‘Premier’ se añadió otra similar este miércoles, que comenzó con el 1-1 del Arsenal, el líder de la liga inglesa, contra el Bayer Leverkusen, el sexto de la Bundesliga alemana.

Y gracias, porque el conjunto de Mikel Arteta, el primero de la fase liga anterior, ganador de todos y cada uno de sus partidos en esta edición del torneo hasta la visita al Bay Arena, logró la igualada con un penalti en los instantes finales, anotado por Kai Havertz frente a su exequipo. La vuelta es en Londres. El Manchester City fue goleado 3-0 después en el Bernabéu, por el Real Madrid y por Fede Valverde, que marcó los tres goles del conjunto blanco en el primer tiempo. Una exhibición del futbolista uruguayo, que ejerció de Kylian Mbappé, lesionado en la grada, y un batacazo del conjunto de Pep Guardiola, que se aferra a una hazaña en el Etihad. Vinicius, incluso, falló un penalti que habría supuesto el 4-0 en la segunda parte. El City sólo remató tres veces a portería. También cayó el Chelsea, que fue sobrepasado por 5-2 por los goles de Vitinha y Kvicha Kvaratskhelia, por dos veces, en el tramo final para el París Saint Germain en el Parque de los Príncipes. Una desventaja de tres tantos que lo expone a la eliminación en su confrontación con el vigente campeón de Europa, el PSG, al que niveló por dos veces un marcador adverso: primero el 1-0 de Bradley Barcola, por medio de Malo Gusto, y después el 2-1 de Ousmane Dembele, con el 2-2 de Enzo Fernández. No fue suficiente. Aún queda la vuelta en Stamford Bridge. Una gesta o la despedida del torneo.