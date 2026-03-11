La cenicienta de la Champions League sorprende a toda Europa: ganaron y tiene pie y medio en los cuartos de final

Esa firmeza grupal no desapareció ante el Sporting. El <b>Bodo/Glimt </b>venía de ganar cuatro partidos seguidos a tres equipos de las grandes Ligas: <b>Atlético de Madrid</b>, <b>Manchester City </b>e <b>Inter</b>, al que derrotó en dieciseisavos tanto en la ida como en la vuelta.Parecía que el Sporting sabía lo que se le venía encima, porque se atrincheró atrás desde el pitido inicial. Saltó al césped con la idea de aguantar el dominio al que iba a ser sometido para intentar alguna contra con la que sorprender a los hombres de Knutsen.Solo lo consiguió en una ocasión: robo en su área, pase de Trincao -sin duda el más acertado de todo el Sporting-, y remate de Guilherme salvado por Haikin. No tuvo ninguna más. Su fútbol, demasiado previsible, contrastó con el espectáculo del <b>Bodo/Glimt</b>, que a la media hora llegó a dar 200 pases con solo 11 fallos.Mención especial para Berg, un jugadorazo. Manejó el juego como quiso, cuando quiso y como quiso. Dio un recital de aperturas al primer toque, una clase maestra de posicionamiento. Y eso que Trincao se pegó como una sombra. Sin éxito. Se libró de él siempre. Y arriba, Hogh, Evjen, Fet, Hauge y Blomberg eran dinamita surfeando el área, con toques rápidos, precisos y desequilibrantes.En una de esas jugadas vertiginosas en la frontal, Evjen, tras un pase filtrado por Hauge, avisó con un mano a mano que salvó Rui Silva. Después, lo intentó sin éxito Berg desde fuera del área. Y al final, tras otro pasazo entre la defensa de Hogh, Vagiannidis derribó a Fet, que transformó el penalti para abrir el marcador.