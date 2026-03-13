Tasevski, asistente de Molina, identifica el problema de siempre en Honduras: "Los jóvenes no compiten..."

<b>Cuando le dijo 'nos sale una oportunidad para ir a Honduras', ¿Sabía del fútbol hondureño o empezó a investigar?</b><br /><br />Del fútbol de Honduras lo sabía porque en el 82, en el Mundial de España, Yugoslavia estaba en el grupo con Honduras y España. Tenía 10 años y vi ese partido. ¿Era penal?, parece ser que sí. Tenía cromos de la Selección de Honduras. Pero claro en aquel momento, luego era algo desconocido, pero ahora leo para empaparme de su país y cultura porque es lo menos que podemos hacer. Ayer estuvimos en San Pedro Sula, viendo partidos, conociendo la gente y la cultura.<b>¿Qué Honduras puede esperar la afición con la filosofía del profe Molina?<br /><br /></b>Supongo que eso debería de hablarlo él, pero seguro que un equipo joven, atrevido, compacto, él sabe en cada momento qué hacer. Pero eso debería hablarlo él. Todos los entrenadores quieren eso, algunos lo consiguen, otros no. A ver qué tal.<b>En estas primeras visitas a los estadios, ¿qué le ha llamado más la atención?</b><br /><br />Hay jugadores jóvenes muy buenos. Pero ahora estando aquí, escuchando a la gente y observando, veo que no compiten lo suficiente. No hay ligas menores para los de 13, 15, 17 años; los buenos ya están en primera o segunda, pero me refiero a que en Europa hay ligas para todas las edades, y la infraestructura es mejorable. Con el nuevo director deportivo, que viene con ganas, y todos nosotros también, a ver si logramos esas mejorías.