Tasevski, asistente de Molina, identifica el problema de siempre en Honduras: "Los jóvenes no compiten..."

Igor Tasevski, el asistente técnico serbio de José Francisco Molina, llega a la selección hondureña con ilusión renovada y un bagaje forjado en el fútbol español e indio. El cuerpo técnico de la 'H' visitó la Embajada de España y ahí el balcánico comparte su entusiasmo por el recibimiento cálido de la afición catracha y su compromiso por devolverlo con resultados en el proceso clasificatorio al Mundial 2030. Con una trayectoria junto a Molina que inició en las categorías inferiores del Villarreal, Tasevski destaca la necesidad de un fútbol atrevido, joven y compacto, mientras observa con ojo crítico las oportunidades de mejora en las inferiores hondureñas, el mal endémico que le llevó días en el país para identificarlo. Su conexión con Honduras data de la infancia, marcada por el Mundial de España 1982, donde Yugoslavia enfrentó a la selección catracha en un grupo inolvidable. "Tenía 10 años y vi ese partido", rememora, evocando cromos de jugadores hondureños que coleccionaba de niño. Ahora, tras empaparse de la cultura local en visitas a San Pedro Sula y estadios, Tasevski apuesta por un proyecto ambicioso, alineado con el nuevo director deportivo.

El serbio enfatiza la importancia de la infraestructura en las ligas menores para potenciar talentos jóvenes que ya brillan en divisiones mayores. "Estos jóvenes no compiten lo suficiente", advierte, proponiendo mejoras que permitan un desarrollo sostenido.

ENTREVISTA CON IGOR TASEVSKI:

Un nuevo proyecto para ustedes y una nueva ilusión, ¿no?



Sí, sin ninguna duda. Algo totalmente nuevo, entre comillas, porque toda la vida estamos en el fútbol. Aquí la gente nos ha recibido con los brazos abiertos y ojalá podamos ofrecerles buenos resultados a ese recibimiento. ¿Hace cuánto vienen trabajando como dupla con el profe Molina?



Hace mucho tiempo. Hemos empezado en Villarreal C, B, en el primer equipo, luego nos separamos, pero siempre manteníamos una cierta amistad porque vivimos cerca uno del otro. Hace dos años, cuando surgió la posibilidad de ir a la India, me preguntó si lo acompañaría y le dije que sí. Después de tantos años en Villarreal B, necesitaba otro estímulo. Encantado con la experiencia en India y encantado de estar aquí.