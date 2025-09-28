¡Respuesta sorprendente! El mexicano Andrés Guardado revela el recuerdo que no olvida y tiene que ver con Honduras

Fueron cinco justas mundialistas hasta colgar sus implementos deportivos en noviembre del 2024. El ahora exjugador vivió grandes momentos y ahora ve desde la tribuna todo.

El mexicano Andrés Guardado es uno de los últimos caudillos de la selección mexicano con una extensa trayectoria por Europa y mundiales en sus espaldas desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022.

En una entrevista con el presentador de El Chiringuito, el español Josep Pedrerol, el nacido en Guadalajara, Jalisco, se sinceró como nunca lo había hecho.

Atlas, Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven, Real Betis y León forman parte de la trayectoria del mexicano de 39 años.

¿El estadio más difícil en el que has jugado?, fue la consulta del presentador. “Te sorprenderá, pero te puedo decir que San Pedro Sula en Honduras, o en el de El Salvador también, complicado”.

Andrés Guardado visitó y jugó en Honduras por las eliminatorias mundialistas de la Concacaf rumbo a Sudáfrica 2010 hasta Qatar 2022, donde fueron partidos épicos.