¡Respuesta sorprendente! El mexicano Andrés Guardado revela el recuerdo que no olvida y tiene que ver con Honduras

En una entrevista con el presentador de El Chiringuito, el español <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/fotogalerias/josep-pedrerol-florentino-perez-real-madrid-barcelona-club-el-chiringuito-jugones-periodista-CA23676994#image-1" target="_blank">Josep Pedrerol</a></b>, el nacido en Guadalajara, Jalisco, se sinceró como nunca lo había hecho.Atlas, Deportivo La Coruña, Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven, Real Betis y León forman parte de la trayectoria del mexicano de 39 años.<b>¿El estadio más difícil en el que has jugado?</b>, fue la consulta del presentador. “Te sorprenderá, pero te puedo decir que <b>San Pedro Sula en Honduras</b>, o en el de El Salvador también, complicado”.Andrés Guardado visitó y jugó en Honduras por las eliminatorias mundialistas de la Concacaf rumbo a Sudáfrica 2010 hasta Qatar 2022, donde fueron partidos épicos.