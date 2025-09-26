¡Honduras celebra y Costa Rica con nervios! El valioso anuncio que realizó la Federación de Futbol catracha

La Federación de Fútbol de Honduras lanzó este viernes 26 de septiembre la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/federacion-de-futbol-de-honduras-anuncia-los-precios-de-la-boleteria-costa-rica-haiti-eliminatoria-GE27540996" target="_blank">boletería oficial</a></b> para el encuentro entre catrachos y ticos, unos 18 mil boletos a disposición del público.Y apenas cinco horas después oficializaron que uno de los dos sectores están agotados. El sector preferencial ya no está a la venta, el público respondió de inmediato.Honduras llega al encuentro como líder con 4 puntos en la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/eliminatoriaconcacaf" target="_blank">tabla de posiciones</a></b>, seguidos por Haití y Costa Rica, ambos con 2 unidades. Mientras que Nicaragua está último con un punto en el grupo C.El mejor luego de 6 partidos logrará el boleto directo al Mundial 2026 acompañando a los líderes de los grupos A y B. Mientras que solamente los dos mejores segundos de los tres grupos irán a un repechaje intercontinental en Guadalajara y Monterrey, México, que será en marzo por la última opción de ir al Mundial United 2026.