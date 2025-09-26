La Selección

¡Honduras celebra y Costa Rica con nervios! El valioso anuncio que realizó la Federación de Futbol catracha

Poco a poco se acerca el partido eliminatorio entre Honduras vs Costa Rica en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula.

    La afición catracha respondió el primer día que salió a la venta la boletería para el Honduras vs Costa Rica.
2025-09-26

El juego eliminatorio entre las selecciones de Honduras y Costa Rica se acerca cada vez más y mediante avanzan los días se pone más caliente el clásico de Centroamérica rumbo al Mundial 2026.

Honduras y Costa Rica se medirán este jueves 9 de octubre en el estadio Morazán (8 de la noche) de la ciudad de San Pedro Sula por la jornada 3 del grupo C de la eliminatoria de la Concacaf.

La Federación de Fútbol de Honduras lanzó este viernes 26 de septiembre la boletería oficial para el encuentro entre catrachos y ticos, unos 18 mil boletos a disposición del público.

Y apenas cinco horas después oficializaron que uno de los dos sectores están agotados. El sector preferencial ya no está a la venta, el público respondió de inmediato.

Honduras llega al encuentro como líder con 4 puntos en la tabla de posiciones, seguidos por Haití y Costa Rica, ambos con 2 unidades. Mientras que Nicaragua está último con un punto en el grupo C.

El mejor luego de 6 partidos logrará el boleto directo al Mundial 2026 acompañando a los líderes de los grupos A y B. Mientras que solamente los dos mejores segundos de los tres grupos irán a un repechaje intercontinental en Guadalajara y Monterrey, México, que será en marzo por la última opción de ir al Mundial United 2026.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
