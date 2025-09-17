Rueda ya lo sabe: El legionario que regresaría a la convocatoria de la Selección de Honduras tras superar lesión

Sin embargo, Rigoberto Rivas volvió el reciente 30 de agosto en el empate del Kocaelispor ante Kocaelispor, donde Rivas dio una asistencia y se convirtió en el mejor futbolista de ese compromiso. Posteriormente, Kocaelispor visitó al Gaziantep por la jornada cinco de la Superliga de Turquía, pero el delantero hondureño no vio minutos a pesar de estar convocado en duelo que se disputó este 14 de septiembre. Con su regreso a las canchas, Rigoberto Rivas vuelve a ser una opción latente en el eje de ataque de la Bicolor Hondureña para los partidos de octubre ante Costa Rica y Haití por la Eliminatoria Mundialista de Concacaf. Es de resaltar que Rigoberto Rivas se ha mantenido en las convocatorias del entrenador colombiano Reinaldo Rueda, quien no podrá contar con los lesionados David Ruiz y Denil Maldonado.