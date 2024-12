“Real Madrid me buscó para ficharme, pero mi club no me dejó; al final yo no fui y ficharon a Marcelo”

“Me dicen: Nos llegó esta oferta pero no la vamos a aceptar. Y yo me quedé sorprendido porque ellos me decían: Es que te ofrecen que vayas a entrenar con el Real Madrid Castilla, o sea, el segundo equipo, a veces con el primer equipo, pero no nos gusta la idea porque ya jugaste un Mundial y no queremos que seas un jugador que dispute la Segunda División, aunque sea el Real Madrid”, relata el exjugador.

La oferta del conjunto merengue no era para que se uniera directamente al primer equipo, pues lo querían para probarse en el Real Madrid Castilla , la filial que jugaba en la Segunda División, idea que no gustó en la directiva rojinegra.

El ‘Principito’ admite que en ese momento no era un futbolista experimentado, además no contaba con el mejor asesoramiento posible, lo que no ayudó a su deseo de unirse al gigante español.

“Bajo mi poca experiencia en ese momento y no estar bien asesorado, lo único que les dije fue: Denme chance, es el Real Madrid, si me va mal me regreso, no pasa nada, es un préstamo. Pero simplemente dijeron no”, asegura.