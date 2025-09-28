¡Arde Alajuelense! Tremendo escándalo en el rival de Motagua y toman fuerte decisión previo al juego de vuelta de Copa Centroamericana 2025

La prensa de Costa Rica informó del escándalo, primeramente que no realizaron el viaje los futbolistas <b>John Paul Ruiz, Creichel Pérez,</b> Deylan Aguilar y Deylan Paz, todos por decisión de la institución.Diario <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.lateja.cr/deportes/torneo-nacional/alajuelense-baja-del-avion-a-dos-jugadores-que/I4PWNFX3OVCI3IOPEHOV6DI5NE/story/" target="_blank">La Teja</a></b> dio a conocer que la decisión con dos futbolistas fue más allá: "Fuentes cercanas a La Teja nos indicaron que se habría tratado de una medida disciplinaria luego de que este sábado los jugadores, presuntamente, <b>tuvieron una salida nocturna </b>en un bar josefino y<b> habrían sido parte de una trifulca".</b>Y agregaron: "Al enterarse de esa situación, en el equipo decidieron sacar a los jugadores de la convocatoria a todos los implicados, a pesar de que es algo que claramente los afectará en lo deportivo".Creichel Pérez estaba teniendo un rendimiento aceptable a punta de goles en el Alajuelense y John Paul Ruiz era el principal candidato para ocupar el puesto del lateral izquierdo Ronald Matarrita, expulsado en la ida ante Motagua.Motagua y Liga Deportiva Alajuelense se enfrentan este martes 30 de septiembre desde las 8 de la noche, partido programado en el estadio Nacional Chelato Uclés de la ciudad de Tegucigalpa.Este es un caso que empaña al fútbol tico y que el próximo jueves 9 de octubre la selección de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/laseleccion/honduras-celebra-costa-rica-nervios-valioso-anuncio-federacion-futbol-catracha-eliminatoria-EE27546277" target="_blank">Costa Rica</a></b> se juega la vida frente a Honduras en la eliminatoria de la Concacaf por el grupo C rumbo al Mundial 2026.