Espinel tras vencer a Cartaginés se ilusiona y aclara el estado de salud de Edwin Rodríguez: "Hoy dimos un paso a la clasificación"

El albo demostró una vez más su casta en torneos internacionales y tras este resultado, el técnico Eduardo Espinel hizo sus valoraciones de las acciones y lo que se viene para el partido de vuelta en el estadio Nacional Chelato Uclés.

El Olimpia dio un golpe de autoridad en su visita a Cartago , donde los leones vencieron 2-1 a Cartaginés y regresan a casa con la ventaja en la serie de la Copa Centroamericana.

"Acá lo que hay que rescatar cómo los jugadores aplicaron el plan. Es todo mérito de los jugadores, se había estudiado al rival y se basó en las transiciones rápidas. Tuvimos muchas oportunidad para aumentar la diferencia, pero terminamos sufriendo ante un rival que tiene mucha jerarquía".



TANTOS CAMBIOS EN EL EQUIPO

​​​​"Es parte de la lectura del juego, no siempre un equipo tendrá el control durante los 90 minutos del juego. A veces hay que invitar al rival que venga para poder tener espacios en el juego. Durante el partido se dan varios episodios e invitamos al rival a salir. Se tuvo acciones para liquidar el juego y nos faltó un poco de contundencia".

ALTURA DE SUS JUGADORES Y VENTAJA

"Más allá del resultado que es importante es ganar de visita, nada está definido, hay que seguir trabajando, no nos vamos con que se ha logrado la clasificación, se tiene que trabajar el doble para poder cerrarlo".

LESIÓN DE EDWIN RODRÍGUEZ

"Tenía una incomodidad que no le permitía estar a un 100% y él inteligentemente decidió que no estaba y aquí hay estar a un cien como les digo a mis jugadores",

LO QUE LE GUSTÓ DEL EQUIPO

"El equipo se adaptó a varias circunstancias del juego. En el primer tiempo fuimos contundente y defendimos todos, los delanteros estuvieron en cancha nuestra, se hizo una lectura buena y el mérito es de los jugadores que lo hicieron en el transcurso del juego".

INVICTO EN EL TORNEO

"Seguro no nos sentimos, pero es meritorio mantener el invicto en casa y fuera de cada. Estamos en equipo que exige, pero hay un grupo de jugadores que tienen el objetivo de pelear este campeonato. Hoy dimos un paso a la clasificación, pero hay que trabajar hasta el jueves, donde será muy duro".

LOS ERRORES Y MEJORAS

"Fortalecer es en todo, ni en la derrota, ni la victorias dejamos de trabajar cosas. El rival tiene mucha jerarquía y el mérito de la victoria fue el orden táctico que hizo el equipo".

SERIE DEFINIDA

"La serie está abierta, nosotros hicimos nuestro trabajo. Lo que pasó ya pasó, tenemos que hacer un nuevo trabajo. Cartaginés será un equipo con mucha intensidad y debemos estar preparado para eso".