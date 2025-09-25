Cartaginés vs Olimpia: ¡El león da un golpe de autoridad de en Costa Rica y roza las semifinales de Copa Centroamericana!

<b>9': ¡GOOOOOOOOLAZO DE OLIMPIA! </b>Michaell Chirinos, de derecha, abre la lata para el león. Enorme pase de José Mario Pinto desde el costado izquierdo. <b>6': ¡SE TIRÓ! </b>Futbolista del Cartaginés cae en el área de Olimpia, pero es un tremendo piscinazo dentro del marco de Édrick Menjívar.<b>3': TIRO DE ESQUINA: </b>Olimpia gana un tiro de esquina por la punta de la derecha ante Cartaginés por la Copa Centroamericana. <b>1': COMIENZA EL PARTIDO EN EL ESTADIO FELLO MEZA: </b>En juego el boleto a semifinales de Copa Centroamericana 2025 de Concacaf.<b>---------------------------------------------</b><b>7:55 PM: ÚLTIMA HORA: </b>Edwin Rodríguez se baja del 11 titular de Olimpia. El futbolista no culminó el precalentamiento. Lo sustituirá Michaell Chirinos.<b>7:50 PM: </b>BANCA DE OLIMPIA: 22- Andrés Salazar, 4- José García, 31- Carlos Sánchez, 44- Edwin Lobo, 14- Marcos Montiel, 32- Agustín Mulet, 12- Maynor Arzú, 30- Solani Solano, 34- Kevin López, 33- Michaell Chirinos, 70- Dereck Moncada y 27- Jerry Bengtson. <br />