Cartaginés vs Olimpia: ¡El león da un golpe de autoridad de en Costa Rica y roza las semifinales de Copa Centroamericana!

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL CARTAGINÉS VS OLIMPIA!

90+5': FINAL DEL PARTIDO: CARTAGINÉS 1-2 OLIMPIA. 90': ¡SE AGREGAN CINCO MINUTOS MÁS AL PARTIDO! 83': ¡UFFFFFFFFFFFFFFFFF! Enorme jugadón de José Mario Pinto que define Jerry Bengtson por encima del arco de Kevin Briceño. 74': ¡PERDONÓ CARTAGINÉS! El equipo brumoso se descolgó por la banda derecha y sacó un tremendo derechazo que pasó besando el poste derecho de Édrick Menjívar. 69': ¡GOOOOOOOOOOL DE CARTAGINÉS! Michaell Ureña descuenta para Cartaginés tras puntazo en el área merengue por cuartos de final de Copa Centroamericana. 55': ¡SE SALVÓ OLIMPIA! Jugadón del hondureño Jesús Batiz para Ureña, pero Édrick Menjívar salvó de manera sensacional el arco de Olimpia. La pelota se fue al tiro de esquina.

51': ¡ERA EL TERCERO, PIMPA! Everardo Rubio salva con la cabeza y evita el testazo final de Jorge Benguché en el segundo palo del Cartaginés. 46': ¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO EN COSTA RICA! OLIMPIA ESTÁ VENCIENDO 0-2 ANTE CARTAGINÉS POR COPA CENTROAMERICANA ------------------------------------------------------- 45+2': FINAL DEL PRIMER TIEMPO: CARTAGINÉS 0-2 OLIMPIA. 41': ¡UFFFFFFFFFFFFFFFFF! Soberbio derechazo de José Mario Pinto que pasa por encima de la cabaña de Kevin Briceño. El león lo quiere resolver hoy. 38': ¡GOLAZOOOO DE OLIMPIA! Enorme centro de Kevin Güity desde la derecha, Arboleda ganó con la altura y Benguché definió con un soberbio derechazo en el aire para el 0-2.

35': ¡UFFFFFFFFFFFFFFFFFF! Cartaginés levantó un centro peligroso al centro del área melenuda, pero Emanuel Hernández desvió la pelota al otro costado del campo blanco. 27: OLIMPIA SIGUE GANANDO: El león domina tranquilamente la pelota ante la intensidad del Cartaginés. El equipo blanco quiere semifinales. 20': ATENCIÓN: Cartaginés tiene un tiro libre peligroso en los linderos del área melenuda. Facundo Queiróz comete una nueva falta cerca del área merengue. 14': ¡SE SALVÓ CARTAGINÉS! José Mario Pinto saca un enorme derechazo y el balón pasa besando el poste izquierdo del arco de Cartaginés.

9': ¡GOOOOOOOOLAZO DE OLIMPIA! Michaell Chirinos, de derecha, abre la lata para el león. Enorme pase de José Mario Pinto desde el costado izquierdo. 6': ¡SE TIRÓ! Futbolista del Cartaginés cae en el área de Olimpia, pero es un tremendo piscinazo dentro del marco de Édrick Menjívar. 3': TIRO DE ESQUINA: Olimpia gana un tiro de esquina por la punta de la derecha ante Cartaginés por la Copa Centroamericana. 1': COMIENZA EL PARTIDO EN EL ESTADIO FELLO MEZA: En juego el boleto a semifinales de Copa Centroamericana 2025 de Concacaf. --------------------------------------------- 7:55 PM: ÚLTIMA HORA: Edwin Rodríguez se baja del 11 titular de Olimpia. El futbolista no culminó el precalentamiento. Lo sustituirá Michaell Chirinos. 7:50 PM: BANCA DE OLIMPIA: 22- Andrés Salazar, 4- José García, 31- Carlos Sánchez, 44- Edwin Lobo, 14- Marcos Montiel, 32- Agustín Mulet, 12- Maynor Arzú, 30- Solani Solano, 34- Kevin López, 33- Michaell Chirinos, 70- Dereck Moncada y 27- Jerry Bengtson.



ALINEACIONES CONFIRMADAS:

​​​​Cartaginés: 1- Kevin Briceño, 5- Marcelo Pereira, 7- Johan Venegas. 15- Luis Flores, 19- Diego Gonzales, 20- Diego Mesen, 21- Marco Ureña, 22- Jesús Batiz, 23- Everardo Rubio, 24- Suhander Zuñiga y 31- José Mora.

Olimpia: 1- Edrick Menjívar, 2- Emanuel Hernández, 3- Facundo Queiroz, 5- Elison Rivas, 7- José Mario Pinto, 33- Michaell Chirinos, 9- Jorge "Toro" Benguché, 15- Kevin Guiti, 19- Yustin Arboleda, 20-Axel Jamir Maldonado y 23- Jorge Álvarez.

El partido está programado para este jueves 25 de septiembre en la cancha del Estadio José Rafael "Fello" Meza Ivankovich. El encuentro está pactado para que de inicio a las 8:00 de la noche. Esta será la segunda vez en que ambas escuadras se enfrenten según los registros, la única vez fue el 11 de junio de 1989 por la Copa de Campeones de Concacaf, el cual terminó 3-0 a favor de los 'Albos'

HORA Y EL CANAL QUE TRANSMITE