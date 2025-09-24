Celso Borges da la cara tras dolorosa derrota ante Motagua y responde sobre la convocatoria de la Selección de Costa Rica

Celso Borges estuvo presente en la dura caída de la Liga Deportiva Alajuelense ante Motagua por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025. El experimentado volante no escondió su amargura tras la derrota, pero mencionó que la serie aún no ha terminado. El trimundialista con la Selección de Costa Rica aseveró que Alajuelense aguantó con mucho ímpetu por la expulsión tempranera de Ronald Matarrita y dejó a entrever que vuelve al combinado centroamericano para encarar los duelos de la Eliminatoria de Concacaf.

DECLARACIONES

¿Qué análisis haces de esta derrota contra Motagua en cuartos de final?

El equipo estuvo aguantando bien con un hombre menos, sin embargo, en las desconcentraciones al final nos cuesta el partido. Pero iremos allá a hacerlo mejor todavía y a remontar el marcador. ¿Cuánto se complica la serie, especialmente por el criterio de desempate que hay ahora?

Es un gol y tenemos que mantenernos atrás e ir allá a buscarlo. Son pocos los partidos en los que no anotamos, entonces tenemos que ir ahí y conseguirlo. Mucha desconcentración hoy, Celso. ¿Sentís que eso también les pasó factura?

No, fue por concentración el gol, pero después de eso no estuvimos desatentos ni mucho menos. Simplemente en la jugada del gol todos fallamos.