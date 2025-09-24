Celso Borges da la cara tras dolorosa derrota ante Motagua y responde sobre la convocatoria de la Selección de Costa Rica

<b>¿Qué análisis haces de esta derrota contra Motagua en cuartos de final?</b><br />El equipo estuvo aguantando bien con un hombre menos, sin embargo, en las desconcentraciones al final nos cuesta el partido. Pero iremos allá a hacerlo mejor todavía y a remontar el marcador.<b>¿Cuánto se complica la serie, especialmente por el criterio de desempate que hay ahora?</b><br />Es un gol y tenemos que mantenernos atrás e ir allá a buscarlo. Son pocos los partidos en los que no anotamos, entonces tenemos que ir ahí y conseguirlo.<b>Mucha desconcentración hoy, Celso. ¿Sentís que eso también les pasó factura?</b><br />No, fue por concentración el gol, pero después de eso no estuvimos desatentos ni mucho menos. Simplemente en la jugada del gol todos fallamos.