Motagua tiene pie y medio en las semifinales de la Copa: ¿cuándo jugará la vuelta ante Alajuelense? Este es el formato

El partido de vuelta entre Motagua y Liga Deportiva Alajuelense se disputará el próximo martes 30 de septiembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés, a las 8:00 de la noche, horario de Honduras.Cabe mencionar que los de Javier López reciben una tremenda noticia: llegarán en óptimas condiciones, ya que cuentan con una semana completa para descansar y prepararse para dar el golpe final ante los ticos en Tegucigalpa.Esto gracias a que el Ciclón Azul es el equipo que descansará en la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, por lo que no volverán a jugar hasta el próximo martes, cuando vuelvan a enfrentar a la Liga Deportiva Alajuelense para sellar la clasificación.