Motagua tiene pie y medio en las semifinales de la Copa: ¿cuándo jugará la vuelta ante Alajuelense? Este es el formato

El equipo de Javier López está a un pasito de sellar la clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana: día y hora de la vuelta.

    Motagua tiene todo a su favor para clasificar a las semifinales de Copa Centroamericana.
2025-09-23

Motagua dio un paso importante para meterse en las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf tras vencer con un gol in extremis de Mathías Vázquez a Liga Deportiva Alajuelense en el juego de ida de los cuartos de final.

El Ciclón Azul, que nunca ha logrado conquistar este torneo y se ha quedado a las puertas en dos ocasiones, ahora, de la mano de Javier López, sueña con romper esa maldición en la edición 2025. Con este triunfo hacen historia, ya que es la primera vez que derrotan a Alajuelense.

Con esta victoria, 'El Mimado' tiene una ventaja de oro, pues en esta fase del campeonato centroamericano el gol de visita tiene un peso especial; por ello, ahora mismo tienen un pie y medio en la siguiente fase del torneo: las semifinales.

Motagua solo necesita empatar o ganar en el juego de vuelta para asegurar su pase a semifinales. Sin embargo, si Alajuelense logra imponerse por la mínima diferencia, la eliminatoria se definiría en tiempo extra. El único escenario en el que el equipo hondureño quedaría eliminado es si pierde por dos goles o más en Tegucigalpa.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ LA VUELTA ENTRE MOTAGUA Y ALAJUELENSE?

El partido de vuelta entre Motagua y Liga Deportiva Alajuelense se disputará el próximo martes 30 de septiembre en el Estadio Nacional Chelato Uclés, a las 8:00 de la noche, horario de Honduras.

Cabe mencionar que los de Javier López reciben una tremenda noticia: llegarán en óptimas condiciones, ya que cuentan con una semana completa para descansar y prepararse para dar el golpe final ante los ticos en Tegucigalpa.

Esto gracias a que el Ciclón Azul es el equipo que descansará en la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, por lo que no volverán a jugar hasta el próximo martes, cuando vuelvan a enfrentar a la Liga Deportiva Alajuelense para sellar la clasificación.

