Motagua tiene pie y medio en las semifinales de la Copa: ¿cuándo jugará la vuelta ante Alajuelense? Este es el formato

Motagua dio un paso importante para meterse en las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf tras vencer con un gol in extremis de Mathías Vázquez a Liga Deportiva Alajuelense en el juego de ida de los cuartos de final.

El Ciclón Azul, que nunca ha logrado conquistar este torneo y se ha quedado a las puertas en dos ocasiones, ahora, de la mano de Javier López, sueña con romper esa maldición en la edición 2025. Con este triunfo hacen historia, ya que es la primera vez que derrotan a Alajuelense.

Con esta victoria, 'El Mimado' tiene una ventaja de oro, pues en esta fase del campeonato centroamericano el gol de visita tiene un peso especial; por ello, ahora mismo tienen un pie y medio en la siguiente fase del torneo: las semifinales.

Motagua solo necesita empatar o ganar en el juego de vuelta para asegurar su pase a semifinales. Sin embargo, si Alajuelense logra imponerse por la mínima diferencia, la eliminatoria se definiría en tiempo extra. El único escenario en el que el equipo hondureño quedaría eliminado es si pierde por dos goles o más en Tegucigalpa.