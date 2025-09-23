Motagua, con gol de Mathías Vázquez, tumba al Alajuelense y acaricia las semifinales de Copa Centroamericana

Este martes arrancaron las emociones de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf. El "Nido" tenía la dura misión de sacar un resultado positivo jugando de visita ante la Liga Deportiva Alajuelense. Motagua aprovechó la ventaja de jugar con un hombre más durante 75 minutos por la expulsión de Ronald Matarrita. Mathías Vázquez fue el héroe de la noche histórica en suelo tico, pero el azul perdió a Marcelo Santos para la vuelta luego de ganar 0-1 en la catedral del Morera Soto. El primer tiempo fue casi de ensueño para el equipo de Javier López. A los "manudos" les echaron a Ronald Matarrita tras fea barrida sobre Carlos "Zapatilla" Mejía. El réferi mexicano no dudó en expulsar al jugador tico y a los 15 minutos Alajuelense se quedó con diez hombres.

Antes de la roja directa a Matarrita, que también se pierde la vuelta en Tegucigalpa, Jorge Serrano tuvo en sus pies la jugada más clara de la primera etapa. "Zapatilla" Mejía se tiró un jugadón en diagonal, sirvió la pelota a Serrano, pero el panameño elevó la esférica por encima de la cabaña de Ortega. A pesar de quedarse con diez hombres, el conjunto del "Machillo" Ramírez no renunció al ataque, soltó líneas y espacios, y estuvo cerca de abrir la lata tras disparo de John Ruiz. El futbolista tico no le dio potencia a su tiro y Luis Ortiz no tuvo dificultades para atajar la esférica.

Para el complemento Motagua no bajó los brazos y la recompensa llegó sobre el final con un enorme testazo de Mathías Vázquez en el tiempo de descuento. El nido tenía arrinconado a su rival, Jeffryn Macías mandó un centro con sabor a gloria y el hijo de Diego Vázquez se despachó con un gol que pone a soñar al mimado con las semifinales de Copa Centroamericana. No obstante, no todo es felicidad para el ciclón, quien pierde a Marcelo Santos para el juego de vuelta en el Estadio Nacional Chelato Uclés. El polifuncional recibió la tarjeta roja tras dos amarillas en el tiempo reglamentario. De esta manera, Motagua le ganó por primera vez a Alajuelense en suelo tico, fue su primera victoria en 51 años en Costa Rica y Javier López extiende su invicto desde que tomó el mando del equipo capitalino en el 2025.





FICHA DEL PARTIDO