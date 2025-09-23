Motagua, con gol de Mathías Vázquez, tumba al Alajuelense y acaricia las semifinales de Copa Centroamericana

Este martes arrancaron las emociones de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 de la Concacaf. El "Nido" tenía la dura misión de sacar un resultado positivo jugando de visita ante la Liga Deportiva Alajuelense.Motagua aprovechó la ventaja de jugar con un hombre más durante 75 minutos por la expulsión de Ronald Matarrita. Mathías Vázquez fue el héroe de la noche histórica en suelo tico, pero el azul perdió a Marcelo Santos para la vuelta luego de ganar 0-1 en la catedral del Morera Soto.El primer tiempo fue casi de ensueño para el equipo de Javier López. A los "manudos" les echaron a Ronald Matarrita tras fea barrida sobre Carlos "Zapatilla" Mejía. El réferi mexicano no dudó en expulsar al jugador tico y a los 15 minutos Alajuelense se quedó con diez hombres.