Real España se inspira y lanza contundente mensaje a Plaza Amador: "venir al Morazán, al tico y panameño , lo hace pensar"

La Máquina tiene un cita en el estadio Morazán (8 de la noche de Honduras) ante el mejor equipo de la primera ronda de la Copa Centroamericana 2025 , que ganó sus cuatro partidos y llega invicto al estadio Morazán.

Real España está a las puertas de vivir una nueva experiencia y en esta ocasión por los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 donde reciben este miércoles 24 de septiembre al Plaza Amador de Panamá.

El escenario deportiva es el arma principal a la que se aferra el conjunto de San Pedro Sula, dar un golpe como lo hizo en el anterior duelo frente al Sporting San Miguelito panameño con un 4-0.

"Uno estando fuera de San Pedro Sula, nosotros tenemos un año aquí en el cuerpo técnico, siempre venir al Morazán para el tico, panameño y a cualquiera de Centroamérica, lo hace pensar. Es un estadio mítico, nosotros nos sentimos a gustos y que este miércoles se llene de gente será espectacular. Venir al Morazán los hace dudar, es algo imponente. Esta vez trataremos de sacar ventaja", fueron las palabras de Hugo Veigas, asistente técnico de Real España ante la baja por sanción de Jeaustin Campos.

Y agregó: "Siempre se piensa en la gente que viene a apoyar, lo hablamos con los muchachos de dar todo en cancha más allá del sistema, lo entienden bien. Hay que dejar todo en el campo de juego. Es la tónica para que la gente se sienta identificado con el equipo".

Han estudiado al oponente de turno: "es importante mantener el cero en el arco, se cierra en Panamá y vale el gol de visita. Debemos estar bien parados y este partido será importante sacar un buen resultado en casa. En la física, excepto Darlin Mencía, están todos recuperados".

Uno de los futbolistas que le sienta bien jugar la Copa Centroamericana es el delantero brasileño Gustavo Moura, quien le apunta a la titularidad en el duelo de este miércoles.

"En casa nosotros somos muy fuertes, esta semana entrenamos bien para poder estar a disposición y dar una alegría a nuestra afición. El equipo juega bien y esta Copa Centroamericana es fuerte, enfrentamos a equipos de Panamá y Costa Rica", afirmó.

Lanzó claro el mensaje que tienen: "tenemos que estar enfocados, el partido anterior necesitamos el buen resultado e hicimos muchos goles. Tendremos este partido y en casa nosotros buscaremos ganar".

Plaza Amador y Real España jugarán el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 el próximo miércoles 1 de octubre, a las 6 de la noche de Honduras, en el estadio Romell Fernández de la Ciudad de Panamá.

El vencedor de este cruce obtendrá su boleto a las semifinales de la competencia y además logrará un boleto directa a la edición de la Copa de Campeones de la Concacaf de 2026.