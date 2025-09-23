Real España se inspira y lanza contundente mensaje a Plaza Amador: "venir al Morazán, al tico y panameño , lo hace pensar"

Real España está a las puertas de vivir una nueva experiencia y en esta ocasión por los cuartos de final de la <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/centroamerica/copa-centroamericana-2025-olimpia-real-espana-y-motagua-fechas-rivales-horarios-estadios-EG27470589" target="_blank">Copa Centroamericana 2025</a></b> donde reciben este miércoles 24 de septiembre al Plaza Amador de Panamá.La Máquina tiene un cita en el estadio Morazán (8 de la noche de Honduras) ante el mejor equipo de la primera ronda de la <b>Copa Centroamericana 2025</b>, que ganó sus cuatro partidos y llega invicto al estadio Morazán.