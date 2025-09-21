Motagua se instaló en Costa Rica para enfrentarse a Alajuelense en cuartos de final de Copa Centroamericana ¿Hay bajas?

Se viene la semana del inicio de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 y el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/videos/luis-vega-revela-su-estado-fisico-palpita-el-motagua-alajuelense-y-deja-categorico-mensaje-a-rueda-mi-deseo-siempre-PD27429475" target="_blank">Motagua</a></b> emprendió el vuelo hoy por la madrugada para su compromiso frente al Alajuelense.El<b> Ciclón Azul llegó en horas de la tarde </b>a Costa Rica, de esta forma se instaló en la sede del encuentro de ida frente a los Manudos, quienes poseen el bicampeonato de la competencia internacional.