Centroamérica

Motagua se instaló en Costa Rica para enfrentarse a Alajuelense en cuartos de final de Copa Centroamericana ¿Hay bajas?

La ida se realizará este martes 23 de septiembre y una semana después es la vuelta en Tegucigalpa, Honduras.

  • Motagua se instaló en Costa Rica para enfrentarse a Alajuelense en cuartos de final de Copa Centroamericana ¿Hay bajas?

    Los futbolistas de Motagua en su salida desde Palmerola con destino a Costa Rica. Fotos cortesía Motagua.
2025-09-21

Se viene la semana del inicio de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 y el Motagua emprendió el vuelo hoy por la madrugada para su compromiso frente al Alajuelense.

El Ciclón Azul llegó en horas de la tarde a Costa Rica, de esta forma se instaló en la sede del encuentro de ida frente a los Manudos, quienes poseen el bicampeonato de la competencia internacional.

Diego Vázquez sufre su primer revés con el Marquense de Guatemala: sigue la mala racha tras salir de Motagua

De la mano del entrenador español Javier López el Motagua llega con 9 partidos sin conocer la derrota, 7 de ellos por la Liga Nacional de Honduras y 2 por la Copa Centroamericana.

Alajuelense recibe a Motagua este martes 23 de septiembre en el estadio Alejandro Morera Soto de la ciudad de Alajuela. El encuentro de vuelta será una semana después en Tegucigalpa, Honduras.

Los futbolistas de Motagua: Luis Santamaría, Riky Zapata y Christopher Meléndez acumularon dos tarjetas amarillas en la primera fase, pero en base al reglamento para este ronda de los cuartos entran limpios.

Motagua no tiene ninguna baja en su plantilla para este compromiso frente al Alajuelense, donde solo uno avanzará a las semifinales y de paso obtendrá el boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf. El perdedor esperará por un repechaje.

Tanto Motagua como Alajuelense tuvieron acción el sábado por sus respectivas ligas locales en Honduras y Costa Rica, ambos empataron 0-0 contra Juticalpa FC y Guadalupe FC.

La Copa Centroamericana 2025 también tendrá los enfrentamientos de los cuartos de final entre Cartaginés vs Olimpia, Plaza Amador vs Real España y Xelajú vs Sporting San Miguelito.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
Cuartos de final
|
Copa Centromericana
|
Alajuelense
|
Motagua
|