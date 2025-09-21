Motagua se instaló en Costa Rica para enfrentarse a Alajuelense en cuartos de final de Copa Centroamericana ¿Hay bajas?

El Ciclón Azul llegó en horas de la tarde a Costa Rica, de esta forma se instaló en la sede del encuentro de ida frente a los Manudos, quienes poseen el bicampeonato de la competencia internacional.

Se viene la semana del inicio de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 y el Motagua emprendió el vuelo hoy por la madrugada para su compromiso frente al Alajuelense.

De la mano del entrenador español Javier López el Motagua llega con 9 partidos sin conocer la derrota, 7 de ellos por la Liga Nacional de Honduras y 2 por la Copa Centroamericana.

Alajuelense recibe a Motagua este martes 23 de septiembre en el estadio Alejandro Morera Soto de la ciudad de Alajuela. El encuentro de vuelta será una semana después en Tegucigalpa, Honduras.

Los futbolistas de Motagua: Luis Santamaría, Riky Zapata y Christopher Meléndez acumularon dos tarjetas amarillas en la primera fase, pero en base al reglamento para este ronda de los cuartos entran limpios.

Motagua no tiene ninguna baja en su plantilla para este compromiso frente al Alajuelense, donde solo uno avanzará a las semifinales y de paso obtendrá el boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf. El perdedor esperará por un repechaje.

Tanto Motagua como Alajuelense tuvieron acción el sábado por sus respectivas ligas locales en Honduras y Costa Rica, ambos empataron 0-0 contra Juticalpa FC y Guadalupe FC.

La Copa Centroamericana 2025 también tendrá los enfrentamientos de los cuartos de final entre Cartaginés vs Olimpia, Plaza Amador vs Real España y Xelajú vs Sporting San Miguelito.