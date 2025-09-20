Liga Nacional

Un Motagua descafeinado y sin pegada se atasca en el Nacional y Juticalpa FC le roba un empate de Tegucigalpa

Azules y canecheros igualaron 0-0 en el estadio Nacional por la Jornada 11 del Apertura 2025.

2025-09-20

Motagua y Juticalpa FC igualaron sin goles en un partido correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. El encuentro fue muy parejo, aunque las águilas mostraron un desempeño apagado y sin evolución futbolística, lo que impidió que lograran imponerse en su estadio.

Desde los primeros minutos, el elenco visitante se mostró más agresivo en la ofensiva, especialmente con Josué Villafranca como principal amenaza. Al minuto 22, el atacante intentó abrir el marcador con un disparo tibio, que no representó mayor peligro para el portero Luis Ortiz.

VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL

Cuando el reloj marcaba el minuto 26, Motagua tuvo una clara oportunidad para desequilibrar el marcador. Jorge “Puchulín” Serrano realizó una gran jugada individual y cedió el balón a Cléver Portillo, quien asistió a Zapatilla Mejía, pero el delantero falló en la definición y dejó escapar una opción clara.

Un Motagua descafeinado y sin pegada se atasca en el Nacional y Juticalpa FC le roba un empate de Tegucigalpa

Al minuto 36, Juticalpa volvió a estar cerca del gol tras un cabezazo picado de Villafranca que impactó el poste derecho del arco defendido por Luis Ortiz. Fue un momento que puso en alerta a la defensa motagüense y demostró la peligrosidad visitante.

Sobre el final del primer tiempo, los azules intentaron responder con dos llegadas peligrosas. A los 39 minutos, Droopy Gómez avanzó por la banda derecha y centró al área, pero el remate de Zapatilla Mejía fue muy desviado. Tres minutos después, Luis Vega soltó un potente disparo que obligó al portero Denovan Torres a mandar el balón al tiro de esquina.

En la segunda mitad, el partido se mantuvo equilibrado y con pocas ocasiones claras para ambos equipos. Motagua intentó presionar más cerca del final, buscando la victoria, pero sin lograr efectividad en sus acciones ofensivas.

Un Motagua descafeinado y sin pegada se atasca en el Nacional y Juticalpa FC le roba un empate de Tegucigalpa

La jugada más clara para los azules llegó al minuto 89, cuando Jefryn Macías eludió a dos defensores en los linderos del área y remató de puntazo, pero la pelota se marchó por encima del travesaño, negándole el gol a los locales en el tramo final.

En tiempo de compensación, Rodrigo “Droopy” Gómez tuvo la última oportunidad para el equipo del español Javier López con un tiro libre que fue detenido con gran reflejo por Denovan Torres, evitando que Motagua consiguiera el gol de la victoria en los últimos segundos del encuentro.

El resultado refleja la falta de claridad y contundencia de un Motagua que lució descafeinado y sin actitud, que a lo largo del partido mostró pocas mejoras futbolísticas. Por su parte, Juticalpa se llevó un valioso punto gracias a su orden defensivo y las pocas ocasiones que generaron con peligro. Las águilas ahora viajan a Costa Rica para medirse al Alajuelense por los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Un Motagua descafeinado y sin pegada se atasca en el Nacional y Juticalpa FC le roba un empate de Tegucigalpa

- FICHA TÉCNICA -

(0) MOTAGUA - Luis Ortiz; Jonathan Argueta (Christopher Meléndez, 46'), Sebastián Cardozo (Giancarlo Sacaza, 61'), Luis Vega, Cléver Portillo; Marcelo Santos, Jonathan Núñez (Dennis Meléndez, 46'), Droopy Gómez, Carlos Mejía (Jhon Kléber, 46'), Jorge Serrano (Jefryn Macías, 46'); Mathías Vazquez.

DT: Javier López López (ESP)

Goles: No hubo.

Tarjetas amarillas: Marcelo Santos, Dennis Meléndez, Droopy Gómez.

Tarjetas rojas: No hubo.

(0) JUTICALPA FC - Denovan Torres; David Mendoza, Yair Medrano (Carlos Fernández, 46'/Fabricio Galindo, 90+2'), Júnior García, Nicolás Gómez, Elmer Güity; Luis Garrido (Leonel Casildo, 66'), Roger González, Christian Altamirano (Marcelo Canales, 90+2'), Júnior Lacayo (Luis Hurtado, 66'); Josué Villafranca.

DT: José Humberto Rivera

Goles: No hubo.

Tarjetas amarillas: Josue Villafranca, Christian Altamirano, Luis Garrido, Elmer Güity.

Tarjetas rojas: No hubo.

**

Estadio: Nacional, Tegucigalpa

Árbitro: James Salinas (La Lima)

Unirme al canal de noticias
Gustavo Roca
Gustavo Roca
Periodista

Licenciado en Comunicaciones y Publicidad. Periodista deportivo desde 2010 y en Diario DIEZ desde 2014 cubriendo la sección de Centroamérica, Legionarios, Liga y Selección Nacional de Honduras.
Liga Nacional Honduras
|
José Humberto Rivera
|
Javier López
|
Motagua
|
Juticalpa
|