Un Motagua descafeinado y sin pegada se atasca en el Nacional y Juticalpa FC le roba un empate de Tegucigalpa

<b>(0) MOTAGUA -</b> Luis Ortiz; Jonathan Argueta (Christopher Meléndez, 46'), Sebastián Cardozo (Giancarlo Sacaza, 61'), Luis Vega, Cléver Portillo; Marcelo Santos, Jonathan Núñez (Dennis Meléndez, 46'), Droopy Gómez, Carlos Mejía (Jhon Kléber, 46'), Jorge Serrano (Jefryn Macías, 46'); Mathías Vazquez.<br /><br />DT: Javier López López (ESP)<br /><br />Goles: No hubo.<br /><br />Tarjetas amarillas: Marcelo Santos, Dennis Meléndez, Droopy Gómez.<br /><br />Tarjetas rojas: No hubo.<br /><br /><b>(0) JUTICALPA FC - </b>Denovan Torres; David Mendoza, Yair Medrano (Carlos Fernández, 46'/Fabricio Galindo, 90+2'), Júnior García, Nicolás Gómez, Elmer Güity; Luis Garrido (Leonel Casildo, 66'), Roger González, Christian Altamirano (Marcelo Canales, 90+2'), Júnior Lacayo (Luis Hurtado, 66'); Josué Villafranca.<br /><br />DT: José Humberto Rivera<br /><br />Goles: No hubo.<br /><br />Tarjetas amarillas: Josue Villafranca, Christian Altamirano, Luis Garrido, Elmer Güity.<br /><br />Tarjetas rojas: No hubo.<br /><br />**<br /><br />Estadio: Nacional, Tegucigalpa<br /><br />Árbitro: James Salinas (La Lima)