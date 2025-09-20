Un Motagua descafeinado se atasca en el Nacional y Juticalpa FC le roba un empate de Tegucigalpa



VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL



¡FINALIZÓ EL PARTIDO! Muy amargo el empate para Motagua en el estadio Nacional ante un Juticalpa FC muy bien plantado en Tegucigalpa.



90+6' ¡DROOPY! Salvadota de Denovan Torres a mano cambiada tras un tiro libre del argentino. Era el gol del triunfo de los azules.



90+2' ¡CAMBIOS EN JUTICALPA FC!



​​​​​​Entraron: Fabricio Galindo y Marcelo Canales



Salieron: Carlos Meléndez y Christian Altamirano 90' Añaden seis (6) minutos al añadido en el estadio Nacional.



89' ¡UFFF! La más clara de Motagua en botines de Jefryn Macías. Elude dos marcas en los linderos del área y de puntazo intentó el gol, pero la pelota se marchó arriba.



84' ¡AMARILLA! Droopy Gómez, jugador del Juticalpa FC, es amonestado.



82' Las águilas pisaron feudo ajeno y pedían penal de Nicolás Gómez contra Jhon Kléber.



76' Arribo canechero, pero sin muchos aspavientos. Los azules no presionan.



66' ¡CAMBIOS EN JUTICALPA FC!



Entraron: Luis Hurtado y Leonel Casildo



Salieron: Luis Garrido y Júnior Lacayo.

61' ¡CAMBIO EN MOTAGUA!



Entró: Giancarlo Sacaza

Salió: Sebastián Cardozo



59' ¡AMARILLA! Dennis Meléndez, jugador del Motagua, es amonestado.



54' Centro desde la derecha de Macías y Jhon Kléber lo intentó de testa, pero por sobre el travesaño pasó la pelota.

46' ¡CAMBIO EN JUTICALPA FC!



Entró: Carlos Fernández

Salio: Yair Medrano 46' ¡CAMBIOS EN MOTAGUA!



Entraron: Christopher Meléndez, Dennis Meléndez, Jefryn Macías y Jhon Kléber.



Salieron: Jonathan Argueta, Jonathan Núñez, Zapatilla Mejía y Jorge Serrano. ¡INICIÓ EL SEGUNDO TIEMPO! Motagua va por romper el cero en portería ante un Juticalpa FC que se ve sólido.



FINAL DEL PRIMER TIEMPO: Motagua no puede con un buen Juticalpa FC y se van a las duchas con un empate a cero muy movido.



45+2' ¡AMARILLA! Elmer Güity, jugador del Juticalpa FC, es amonestado por infracción contra un motagüense.

45' ¡AMARILLA! Luis Garrido, jugador del Juticalpa FC, es amonestado por dura falta contra Jonathan Argueta.



42' Riflazo de Luis Vega en labores ofensivas que obliga a Denovan Torres a enviarla al tiro de esquina. Se animan los azules.



39' Responde Motagua. Avance de Droopy Gómez por el costado derecho, centra al área, pero muy largo el balón a Zapatilla Mejía, que remató pero muy desviado.



38' ¡AMARILLA! Christian Altamirano, jugador del Juticalpa FC, es amonestado por reclamos.



36' ¡POSTEEEE! Cabezazo picado de Josué Villafranca y el balón se va a estrellar en el poste derecho del pórtico que defiende Luis Ortiz. Se salva Motagua.



33' ¡AMARILLA! Josue Villafranca, jugador del Juticalpa FC, comete falta a Droopy Gómez y es amonestado.

30' ¡AMARILLA! Marcelo Santos, jugador del Motagua, se baja a David Mendoza y es amonestado.



26' Salvadota del Juticalpa. Gran jugada del Motagua en pies de Puchulín Serrano quien cedió a Cléver Portillo, pero en el puntillazo final el Zapatilla Mejía no pudo definir.



22' Villafranca se acomodó en los linderos del area y sacó un remate muy desviado. Pero se aproximan los olanchanos.

17' Motagua con problemas en el manejo de balón, los canecheros ganan metros en el campo. 7' Ninguna acción de peligro en el partido. Ambos equipos muy tibios en la cancha.



¡COMENZÓ EL JUEGO! Motagua y Juticalpa ya se ven de cara en el estadio Nacional, bajo una leve lluvia. ALINEACIÓN DEL JUTICALPA FC: Denovan Torres; David Mendoza, Yair Medrano, Júnior García, Nicolás Gómez, Elmer Güity; Luis Garrido, Roger González, Christian Altamirano, Júnior Lacayo; Josué Villafranca.



ALINEACIÓN DEL MOTAGUA: Luis Ortiz; Jonathan Argueta, Sebastián Cardozo, Luis Vega, Cléver Portillo; Marcelo Santos, Jonathan Núñez, Droopy Gómez, Carlos Mejía, Jorge Serrano; Mathías Vazquez.

En el elenco emplumado también sigue ausente el defensor Carlos Meléndez, quien volvió a recaer de su lesión.

ÚLTIMA HORA: Motagua no podrá contar con el atacante uruguayo Maicol Cabrera por suspensión, y se suma a la ausencia de Riky Zapata.

El Motagua de Javier López López tiene otra gran batalla en su afán de continuar invicto desde que se sentó en el banquillo técnico de los azules, donde no ha perdido ni en Copa Centroamericana ni en Liga Nacional. VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL Esta nocha a las 7:30 pm, los emplumados reciben la visita del Juticalpa FC de José Humberto Rivera que lleva consigo a jugadores con sed de triunfos y de seguir luchando arriba. Aunado a eso, cuando se han topado con las águilas y leones en el recinto capitalino, les suele ir bien. El elenco azul encarará este partido con la mirada puesta en los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025, donde el próximo martes se enfrentarán en el juego de ida a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en el Alejandro Morera Soto.