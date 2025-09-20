Un Motagua descafeinado se atasca en el Nacional y Juticalpa FC le roba un empate de Tegucigalpa

<b>45' ¡AMARILLA! </b>Luis Garrido, jugador del Juticalpa FC, es amonestado por dura falta contra Jonathan Argueta.<br /><br /><b>42' </b>Riflazo de Luis Vega en labores ofensivas que obliga a Denovan Torres a enviarla al tiro de esquina. Se animan los azules.<br /><br /><b>39' </b>Responde Motagua. Avance de Droopy Gómez por el costado derecho, centra al área, pero muy largo el balón a Zapatilla Mejía, que remató pero muy desviado.<br /><br /><b>38' ¡AMARILLA! </b>Christian Altamirano, jugador del Juticalpa FC, es amonestado por reclamos.<br /><br /><b>36' ¡POSTEEEE! </b>Cabezazo picado de Josué Villafranca y el balón se va a estrellar en el poste derecho del pórtico que defiende Luis Ortiz. Se salva Motagua.<br /><br /><b>33' ¡AMARILLA! </b>Josue Villafranca, jugador del Juticalpa FC, comete falta a Droopy Gómez y es amonestado.