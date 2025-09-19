Diego Vázquez fue presentado por su nuevo club de Guatemala: "Muy ilusionado por tomar este desafío"

Diego Vázquez ya tiene encarrilada su llegada a Guatemala tras ser presentado este viernes como nuevo entrenador del Deportivo Marquense, club que compite en la Primera División de dicho país.

Luego de su separación de Motagua en las primeras jornadas del Apertura 2025 por el mal arranque del equipo, el entrenador argentino se tomó unos días libres y luego sorprendió creando su pódcast 'El Dieguismo', donde analiza los partidos de Liga y Selección Nacional.

Cuando todo parecía que su tiempo estaría enfocado en esa nueva faceta, apareció la llamada del Marquense con una propuesta que Vázquez no dudó en aceptar para seguir acumulando experiencia en los banquillos.

"Un saludo a toda la gente de Marquense, muy ilusionado por tomar este nuevo desafío y aportar lo mejor de nosotros para toda la familia del Marquense. Un abrazo y ya nos vamos a estar viendo", fueron las palabras de Diego mientras posaba con la camiseta y directivos del conjunto guatemalteco.

Conocidos como los 'Leones de San Marcos', marchan en la novena posición de la tabla en el fútbol chapín con 11 unidades luego de 10 fechas disputadas y han sido campeones solo una vez en su historia (2021).