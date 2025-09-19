Diego Vázquez fue presentado por su nuevo club de Guatemala: "Muy ilusionado por tomar este desafío"

<b>Vázquez </b>firma por un año y llega al <b>Marquense </b>para tomar el puesto de <b>Horacio González</b>, quien salió tras la última derrota ante Guastatoya. El equipo busca retomar protagonismo, ya que solo registra tres victorias, dos empates y cinco derrotas. <b>Diego </b>es recordado principalmente por su exitosa etapa como DT de <b>Motagua </b>y une al cuadro chapín con un palmarés de seis títulos de Liga Nacional de Honduras. Además tuvo la oportunidad de dirigir a selección catracha. Tendrá su tercera aventura en el fútbol centroamericano después de dirigir a las águilas y al <b>Puntarenas </b>de Costa Rica luego de su paso por la Bicolor en la Copa Oro 2025.