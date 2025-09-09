Diego Vázquez sorprende con su nueva faceta tras salir del Motagua en el Apertura 2025: "Bienvenidos al Dieguismo"

"¡Qué tal amigos!, soy Diego Vázquez, invitamos a todos a este espacio que vamos a tener, para hablar un poco de todo, analizar la Selección, Liga Nacional, vamos a analizar la parte táctica, la parte física, el lado del aficionado, es un espacio para hablar de fútbol", inició contando. Agregó: "Ahora estamos en Fecha FIFA. El otro día a la Selección le faltó un poco ante Haití. Para mí gusto, la Selección tenía que ser un poco más ofensivo, no sabemos si esto lo pidió Rueda o fue que se dio por el partido. Menjívar tapó una o dos. También hubo una en el palo para Honduras. Vamos a analizar del lado del aficionado. En fin es un espacio para hablar de fútbol". Diego Vázquez no mencionó el primer invitado, pero en los próximos días dará más sorpresas con respecto a los entrevistados, los horarios de los capítulos del pódcast que estará cargado de fútbol. Actualmente, Diego Vázquez tiene 54 años de edad donde suma un recorrido de más de 10 años como director técnico de fútbol. Digirió al Motagua (Honduras), Puntarenas (Costa Rica) y Selección de Honduras.