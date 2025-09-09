Diego Vázquez sorprende con su nueva faceta tras salir del Motagua en el Apertura 2025: "Bienvenidos al Dieguismo"

El entrenador argentino, seis veces campeón de Liga Nacional, confirmó el inicio de su proyecto de pódcast en TikTok, el cual tendrá el nombre de "El Dieguismo". Y así oficializó su nueva faceta el extécnico de Honduras y Motagua.

La noticia sorprendió al mismo Diego Vázquez , quien no perdió el tiempo en lamentos y ha decidido iniciar un proyecto que está en auge a nivel contenido multimedia para redes sociales.

Diego Martín Vázquez fue el primer entrenador despedido en el torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, luego de perder los primeros tres compromisos ligueros ante Olimpia, Génesis PN y Olancho FC.

"¡Qué tal amigos!, soy Diego Vázquez, invitamos a todos a este espacio que vamos a tener, para hablar un poco de todo, analizar la Selección, Liga Nacional, vamos a analizar la parte táctica, la parte física, el lado del aficionado, es un espacio para hablar de fútbol", inició contando.

Agregó: "Ahora estamos en Fecha FIFA. El otro día a la Selección le faltó un poco ante Haití. Para mí gusto, la Selección tenía que ser un poco más ofensivo, no sabemos si esto lo pidió Rueda o fue que se dio por el partido. Menjívar tapó una o dos. También hubo una en el palo para Honduras. Vamos a analizar del lado del aficionado. En fin es un espacio para hablar de fútbol".

Diego Vázquez no mencionó el primer invitado, pero en los próximos días dará más sorpresas con respecto a los entrevistados, los horarios de los capítulos del pódcast que estará cargado de fútbol.

Actualmente, Diego Vázquez tiene 54 años de edad donde suma un recorrido de más de 10 años como director técnico de fútbol. Digirió al Motagua (Honduras), Puntarenas (Costa Rica) y Selección de Honduras.