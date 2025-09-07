¡Se pintó de aurinegro! Real España venció a Olimpia con anotación de Edson Palacios en amistoso en New Orleans

¡Ganó La Máquina! Real España venció 1-0 a Olimpia con solitario gol del lateral derecho Edson Palacios en la primera parte en amistoso disputado en New Orleans, Estados Unidos.

Aprovechando el parón en el campeonato debido a la Fecha FIFA en donde la selección hondureña jugará eliminatorias rumbo al Mundial 2026, tanto albos y aurinegros se enfrentaron en partido amistoso en territorio estadounidense.

El partido fue denominado como el New Orleans Cup y se disputó en el Estadio Joe Yenni, ubicado en 400 Phlox Ave, Metairie, LA 70001. Ambos equipos se olvidaron del espantoso 0-0 que disputaron en la primera vuelta del torneo Apertura 2025.