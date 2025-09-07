¡Se pintó de aurinegro! Real España venció a Olimpia con anotación de Edson Palacios en amistoso en New Orleans

Real España fue protagonista en la primera parte y supo pegar en la portería defendida por el colombiano Andrés Salazar, que hoy cubrió la baja de Édrick Menjívar, por su convocatoria a la Selección Nacional de Honduras. Para la segunda parte Olimpia salió con una cara muy distinta, donde Jerry Bengtson, Michaell Chirinos y Kevin López buscaron el gol que le diera el empate en territorio estadounidense. Sin embargo, se encontraron ante un gran Onan Rodríguez que salvó dos claras ocasiones de gol del equipo albo. Real España terminó ganando el encuentro ante el león y ahora pone su mente el Victoria de la Ceiba, equipo con el que se medirá el miércoles 10 de septiembre a partir de las 7:30 PM. Olimpia, por su parte, recibe el viernes 12 de septiembre al Génesis PN en el Estadio Nacional.