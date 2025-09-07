Liga Nacional

¡Se pintó de aurinegro! Real España venció a Olimpia con anotación de Edson Palacios en amistoso en New Orleans

Olimpia y Real España se midieron en amistoso en New Orleans, aprovechando el parón de la doble fecha FIFA.

2025-09-07

¡Ganó La Máquina! Real España venció 1-0 a Olimpia con solitario gol del lateral derecho Edson Palacios en la primera parte en amistoso disputado en New Orleans, Estados Unidos.

Aprovechando el parón en el campeonato debido a la Fecha FIFA en donde la selección hondureña jugará eliminatorias rumbo al Mundial 2026, tanto albos y aurinegros se enfrentaron en partido amistoso en territorio estadounidense.

El partido fue denominado como el New Orleans Cup y se disputó en el Estadio Joe Yenni, ubicado en 400 Phlox Ave, Metairie, LA 70001. Ambos equipos se olvidaron del espantoso 0-0 que disputaron en la primera vuelta del torneo Apertura 2025.

Oficial: Liga Nacional anuncia sedes, fechas y horarios de la jornada 8 del Apertura 2025; Olimpia jugará en San Pedro Sula

Real España fue protagonista en la primera parte y supo pegar en la portería defendida por el colombiano Andrés Salazar, que hoy cubrió la baja de Édrick Menjívar, por su convocatoria a la Selección Nacional de Honduras.

Para la segunda parte Olimpia salió con una cara muy distinta, donde Jerry Bengtson, Michaell Chirinos y Kevin López buscaron el gol que le diera el empate en territorio estadounidense. Sin embargo, se encontraron ante un gran Onan Rodríguez que salvó dos claras ocasiones de gol del equipo albo.

Real España terminó ganando el encuentro ante el león y ahora pone su mente el Victoria de la Ceiba, equipo con el que se medirá el miércoles 10 de septiembre a partir de las 7:30 PM. Olimpia, por su parte, recibe el viernes 12 de septiembre al Génesis PN en el Estadio Nacional.

ALINEACIONES TITULARES

OLIMPIA: 22- Andrés Salazar; 15- Kevin Güity, 4- José García, 5- Elison Rivas, 31- Carlos Sánchez; 20- Jamir Maldonado, 14- Marcos Montiel, 12- Maynor Arzú, 34- Kevin López, 33- Michaell Chirinos; 27- Jerry Bengtson.

REAL ESPAÑA: 65- Onan Rodríguez; 21- Edson Palacios, 2- Maylor Núñez, 4- Ever Alvarado, 17- Wesly Decas, 56- Darlin Mencía; 44- Anfronit Tatum, 39- Daylor Cacho, 28- Carlos Mejía, 16- Yeison Moreno y 77- Carter Bodden.

