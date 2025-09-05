Oficial: Liga Nacional anuncia sedes, fechas y horarios de la jornada 8 del Apertura 2025; Olimpia jugará en San Pedro Sula

La jornada continuará el mismo miércoles con el encuentro donde Choloma jugará ante Motagua, en el debut de Jorge Pineda como nuevo entrenador del conjunto maquilero. Por parte del Ciclón, Javier López tendrá su cuarta participación en el torneo, en el cual suma un empate y dos victorias.El partido será a partir de las 5:15 pm en el Estadio Rubén Deras.

Una vez finalicen las primeras dos jornadas de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf , la Liga Nacional de Honduras se reanudará este miércoles 10 de septiembre, cuando Lobos UPNFM, que marcha en la séptima posición y ha ganado sus últimos dos encuentros, reciba al Olancho FC, cuarto en la tabla y que no pierde desde la fecha uno. El partido se disputará en Choluteca en el Estadio Emilio Williams a las 3:00 PM.

Para cerrar la jornada del miércoles, Real España se mide ante Victoria, que estrenará nuevo director técnico. La Jaiba Brava será dirigida por el colombiano Jhon Jairo López, quien llega como sustituto del entrenador mexicano David Patiño y buscará sumar los primeros tres puntos del torneo. La Máquina, por su parte, llega motivada tras lograr su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana y buscará escalar en la tabla de posiciones. El encuentro se jugará en el Estadio Francisco Morazán a las 7:30 pm.

El jueves seguirá el campeonato liguero con el duelo por el liderato entre Platense y Marathón. Ambos equipos llegan de ganar sus últimos duelos: el Tiburón derrotó 3-1 al Choloma, mientras que el Monstruo Verde consiguió un triunfo en el clásico nacional ante Olimpia. Los verdolagas son primeros del torneo Apertura y los escualos marchan en la tercera posición con un partido menos. El partido se disputará en el Estadio Morazán a las 7:00 pm.

La jornada 8 finalizará el viernes 12 de septiembre, cuando Olimpia reciba a Génesis PN. Los Leones jugarán en San Pedro Sula ya que el Estadio Nacional será ocupado para la preparación de los desfiles patrios. Por su parte, Génesis PN también estrenará entrenador; luego de destituir de su cargo a Luis Alvarado, anunciaron la llegada del portugués, Fernando Mira. El encuentro se desarrollará en el Estadio Francisco Morazán a las 7:30 pm.

Juticalpa será el equipo que descanse en la jornada 8. El equipo dirigido por Humberto Rivera cayó derrotado como local en la última jornada por la Manada de Salomón Názar. Los Canecheros marchan en la quinta posición del torneo Apertura, luego de tres triunfos, dos empates y dos derrotas, sumando 11 puntos.

JORNADA 8 DEL APERTURA

Miércoles 10 de Septiembre 3:00 PM: Lobos UPNFM vs Olancho FC (Choluteca)

Miércoles 10 de Septiembre 5:15 PM: CD Choloma vs Motagua (Choloma)

Miércoles 10 de Septiembre 7:30 PM: Real España vs Victoria (San Pedro Sula)

Jueves 11 de Septiembre 7:00 PM: Platense vs Marathon (San Pedro Sula)

Viernes 12 de Septiembre 7:30 PM: Olimpia vs Genesis PN (San Pedro Sula)