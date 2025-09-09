Liga Nacional

¡Una pesadilla! Selvin Guevara, futbolista del CD Choloma, denuncia intento de secuestro en San Pedro Sula

El futbolista hondureño reveló a DIEZ que personas desconocidas se metieron a su casa de habitación con el objetivo de secuestrarlo.

    Selvin Guevara fichó por el CD Choloma para el Apertura 2025

     Mario O. Figueroa
2025-09-09

El atacante hondureño Selvin Guevara fue anunciado como nuevo refuerzo del CD Choloma para el torneo Apertura 2025. El conjunto cholomeño ascendió en este año y se reforzó con el "Pibe" con el objetivo de ser protagonista en Liga Nacional.

Guevara llegó al Choloma tras su repentina salida del CD Victoria, club con que el buscó recuperar el ritmo que perdió por la lesiones en Marathón. El atacante tuvo minutos bajo el mando de Fernando Molina, pero en las últimas horas "Pibe" está viviendo una pesadilla más grave.

DIEZ conoció en las últimas horas que Selvin Guevara sufrió un intento de secuestro en su casa de habitación en San Pedro Sula. Afortunadamente, el pibe salió ileso y está meditando retirarse del fútbol profesional ante lo sucedido.

LOS HECHOS

Dos semanas atrás, Guevara iba para un entrenamiento del CD Choloma. Ese día sufrió una persecución de una camioneta marca "Ford Escape" quien dio marcha atrás para que Selvin frenara y se bajara de su carro, pero el jugador hondureño salió ileso.

No obstante, ayer lunes, Guevara estaba en su casa adonde llegaron unos individuos desconocidos a pedirle agua para el carro que estaba averiado cerca de la residencia del jugador del CD Choloma.

Instantes después, los malhechores entraron a la residencia buscando secuestrar al futbolista, pero el jugador del Choloma logró escaparse a otra zona para evitar ser raptado.

DIEZ también conoció que, en vista de la peligrosa situación que está viviendo Selvin Guevara, el jugador medita retirarse del fútbol profesional y abandonar el país.

Selvin Guevara tiene 26 años de edad. El atacante se formó en Real España, club con el que debutó en Liga Nacional. El atacante catracho tiene un Mundial Sub-20 con la Selección de Honduras y militó en el CD Choloma, Victoria, Honduras de El Progreso y Marathón.

Guevara reveló que individuos desconocidos se metieron a su vivienda con el objetivo de raptarlo.

(Mario O. Figueroa)


