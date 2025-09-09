¡Una pesadilla! Selvin Guevara, futbolista del CD Choloma, denuncia intento de secuestro en San Pedro Sula

El atacante hondureño Selvin Guevara fue anunciado como nuevo refuerzo del CD Choloma para el torneo Apertura 2025. El conjunto cholomeño ascendió en este año y se reforzó con el "Pibe" con el objetivo de ser protagonista en Liga Nacional.

Guevara llegó al Choloma tras su repentina salida del CD Victoria, club con que el buscó recuperar el ritmo que perdió por la lesiones en Marathón. El atacante tuvo minutos bajo el mando de Fernando Molina, pero en las últimas horas "Pibe" está viviendo una pesadilla más grave.

DIEZ conoció en las últimas horas que Selvin Guevara sufrió un intento de secuestro en su casa de habitación en San Pedro Sula. Afortunadamente, el pibe salió ileso y está meditando retirarse del fútbol profesional ante lo sucedido.