¡Una pesadilla! Selvin Guevara, futbolista del CD Choloma, denuncia intento de secuestro en San Pedro Sula

Dos semanas atrás, Guevara iba para un entrenamiento del CD Choloma. Ese día sufrió una persecución de una camioneta marca "Ford Escape" quien dio marcha atrás para que Selvin frenara y se bajara de su carro, pero el jugador hondureño salió ileso.No obstante, ayer lunes, Guevara estaba en su casa adonde llegaron unos individuos desconocidos a pedirle agua para el carro que estaba averiado cerca de la residencia del jugador del CD Choloma.Instantes después, los malhechores entraron a la residencia buscando secuestrar al futbolista, pero el jugador del Choloma logró escaparse a otra zona para evitar ser raptado.DIEZ también conoció que, en vista de la peligrosa situación que está viviendo Selvin Guevara, el jugador medita retirarse del fútbol profesional y abandonar el país. Selvin Guevara tiene 26 años de edad. El atacante se formó en Real España, club con el que debutó en Liga Nacional. El atacante catracho tiene un Mundial Sub-20 con la Selección de Honduras y militó en el CD Choloma, Victoria, Honduras de El Progreso y Marathón.