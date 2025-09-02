Liga Nacional

¡Nuevo DT! CD Choloma le dice 'adiós' a Fernando Molina y nombra a hondureño que viene de dirigir en dos países de Centroamérica

Los cholomeños tienen nuevo técnico en el Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras tras el cese de Fernando Molina.

¡Muerto el rey, viva el rey! El CD Choloma de la Liga Nacional de Honduras fue el cuarto equipo que despidió a su director técnico, esto en la jornada 7 del Apertura 2025. Le dieron las gracias al profesor Fernando Molina, a quien los resultados no le asistieron.

El técnico, con el que los cholomeños regresaron a la élite del fútbol hondureño 12 años después, se despidio del plantel dándole las gracias, dejando así una vacante en el banquillo técnico.

Ante eso, la directiva del elenco maquilero comenzó en la búsqueda del perfil que se acomode a las exigencias que tiene el CD Choloma, un equipo que invirtió bastante plata en la edificación de su plantel para competir.

Por ello decidieron que dentro de los candidatos la mejor opción era Jorge Ernesto Pineda, un técnico que desde 2022 no dirige en la Liga Nacional de Honduras cuando estuvo como interino en el Marathón, pero con un recorrido extenso en la profesional hondureña. Se incoporará este jueves a los entrenamientos.

Pineda viene de dirigir en El Salvador y Guatemala, precisamente al Municipal Limeño y Suchitepéquez y actualmente estaba al mando del CD Cuervos de San Luis, Santa Bárbara, que compite en la Liga de Ascenso de Honduras.

Jorge Ernesto Pineda dejó Cuervos FC de la Liga de Ascenso.

El entrenador hondureño de 60 años acordó su salida de los sanluiseños y con ello dirigirá a su octavo club en la Liga Nacional tras pasar por los banquillos del Marathón, Motagua, Victoria, Vida, Juticalpa FC y los desaparecidos Hispano y Necaxa.

