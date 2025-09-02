¡Nuevo DT! CD Choloma le dice 'adiós' a Fernando Molina y nombra a hondureño que viene de dirigir en dos países de Centroamérica

¡Muerto el rey, viva el rey! El CD Choloma de la Liga Nacional de Honduras fue el cuarto equipo que despidió a su director técnico, esto en la jornada 7 del Apertura 2025. Le dieron las gracias al profesor Fernando Molina, a quien los resultados no le asistieron.

El técnico, con el que los cholomeños regresaron a la élite del fútbol hondureño 12 años después, se despidio del plantel dándole las gracias, dejando así una vacante en el banquillo técnico.



Ante eso, la directiva del elenco maquilero comenzó en la búsqueda del perfil que se acomode a las exigencias que tiene el CD Choloma, un equipo que invirtió bastante plata en la edificación de su plantel para competir.