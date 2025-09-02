¡Nuevo DT! CD Choloma le dice 'adiós' a Fernando Molina y nombra a hondureño que viene de dirigir en dos países de Centroamérica

¡Muerto el rey, viva el rey! El<b> CD Choloma </b>de la <b>Liga Nacional de Honduras </b>fue el cuarto equipo que despidió a su director técnico, esto en la jornada 7 del Apertura 2025. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/fernando-molina-queda-fuera-choloma-reconocidos-tecnicos-suenan-sucederlo-BN27194173" target="_blank">Le dieron las gracias al profesor Fernando Molina</a></b>, a quien los resultados no le asistieron.El técnico, con el que los cholomeños regresaron a la élite del fútbol hondureño 12 años después, se despidio del plantel dándole las gracias, dejando así una vacante en el banquillo técnico.<br /><br /><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL</a></b>Ante eso, la directiva del elenco maquilero comenzó en la búsqueda del perfil que se acomode a las exigencias que tiene el <b>CD Choloma</b>, un equipo que invirtió bastante plata en la edificación de su plantel para competir.