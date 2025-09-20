Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras: Motagua desaprovechó para colgarse en los primeros lugares

La Liga Nacional de Honduras continúa con un torneo Apertura 2025 emocionante y muy competitivo, donde la lucha por la cima y la clasificación se mantiene al rojo vivo. Al momento, el Marathón lidera la tabla con 19 puntos tras 10 jornadas disputadas, fruto de cinco victorias, cuatro empates y una sola derrota.

Muy cerca está el Olimpia, que cuenta con 18 puntos jugando un partido menos, y un poderoso ataque con 21 goles anotados que los mantiene en la pelea por el título.

En la parte alta, Olancho FC y Motagua completan la zona de clasificación con 16 y 15 puntos, respectivamente, demostrando que vienen con buen nivel y ambición para pelear por el campeonato. Platense igualó contra Génesis 1-1 y llegó a 14 puntos, claramente cediendo terreno porque tiene cuatro juegos sin conocer la victoria.

Juticalpa FC y Lobos UPNFM están en batalla por entrar a la siguiente fase, con 15 y 13 unidades cada uno. Equipos con historia como Real España se mantiene en puestos intermedios, mostrando cierta irregularidad en su rendimiento con apenas 11 unidades, siendo el peor torneo de Jeaustin Campos.

La parte baja la encabezan Génesis PN, CD Choloma y Victoria, con marcadores que reflejan la dificultad que atraviesan y la urgencia de mejorar para evitar complicaciones mayores como el descenso para el próximo torneo.