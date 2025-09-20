Tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras: Motagua desaprovechó para colgarse en los primeros lugares

La <b>Liga Nacional de Honduras </b>continúa con un torneo Apertura 2025 emocionante y muy competitivo, donde la lucha por la cima y la clasificación se mantiene al rojo vivo. Al momento, el <b>Marathón </b>lidera la tabla con 19 puntos tras 10 jornadas disputadas, fruto de cinco victorias, cuatro empates y una sola derrota.Muy cerca está el <b>Olimpia</b>, que cuenta con 18 puntos jugando un partido menos, y un poderoso ataque con 21 goles anotados que los mantiene en la pelea por el título.En la parte alta, <b>Olancho FC y Motagua </b>completan la zona de clasificación con 16 y 15 puntos, respectivamente, demostrando que vienen con buen nivel y ambición para pelear por el campeonato. <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/genesis-pn-platense-empataron-goles-1-1-jornada-11-liga-nacional-de-honduras-JF27447806" target="_blank">Platense igualó contra Génesis 1-1</a></b> y llegó a 14 puntos, claramente cediendo terreno porque tiene cuatro juegos sin conocer la victoria.<b>Juticalpa FC</b> y<b> Lobos UPNFM</b> están en batalla por entrar a la siguiente fase, con 15 y 13 unidades cada uno. Equipos con historia como <b>Real España </b>se mantiene en puestos intermedios, mostrando cierta irregularidad en su rendimiento con apenas 11 unidades, siendo el peor torneo de <b>Jeaustin Campos.</b>La parte baja la encabezan<b> Génesis PN, CD Choloma y Victoria, </b>con marcadores que reflejan la dificultad que atraviesan y la urgencia de mejorar para evitar complicaciones mayores como el descenso para el próximo torneo.