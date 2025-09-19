Se termina la primera vuelta: así se jugará la jornada 11 de la Liga Nacional de Honduras; Olimpia puede cerrar líder

La actividad comenzará el sábado 20 de septiembre a las 3:00 p.m., cuando Génesis PN enfrente a Platense FC en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.Los escualos que son sextos con 13 puntos buscarán retomar a la victoria luego de haber caído a mitad de semana ante Motagua, mientras que Génesis llega necesitado de sumar porque está en el noveno lugar con 7 unidades.Más tarde, a las 7:30 p.m., el Motagua recibirá al Juticalpa FC en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, en un partido que promete emociones y goles.