Se termina la primera vuelta: así se jugará la jornada 11 de la Liga Nacional de Honduras; Olimpia puede cerrar líder

La Liga Nacional de Honduras dio a conocer, por medio de sus redes sociales oficiales, el calendario oficial de la jornada 11 del Torneo Apertura 2025-26. Los encuentros se disputarán el sábado 20 y domingo 21 de septiembre, partidos que marcarán el cierre de la primera vuelta del campeonato que está más vibrante que nunca.

JORNADA SABATINA

La actividad comenzará el sábado 20 de septiembre a las 3:00 p.m., cuando Génesis PN enfrente a Platense FC en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz. Los escualos que son sextos con 13 puntos buscarán retomar a la victoria luego de haber caído a mitad de semana ante Motagua, mientras que Génesis llega necesitado de sumar porque está en el noveno lugar con 7 unidades. Más tarde, a las 7:30 p.m., el Motagua recibirá al Juticalpa FC en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, en un partido que promete emociones y goles.

Los azules siguen en paso perfecto desde la llegada de Javier López y buscarán escalar al tercer puesto y estar de cerca del Marathón y Olimpia que son líderes.

JORNADA DEL DOMINGO

La acción continuará el domingo 21 de septiembre con tres compromisos. A las 3:00 p.m., el Olancho FC se medirá ante Choloma en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas. Luego, a las 5:15 p.m., el Victoria será anfitrión del Olimpia en el remodelado estadio Ceibeño de La Ceiba. Los leones si ganan pueden cerrar líderes de la primera vuelta debido a que Marathón le toca descansar. Finalmente, a las 7:30 p.m., el Real España y los Lobos UPNFM cerrarán la fecha en el estadio Morazán de San Pedro Sula. Es importante destacar que, tras esta jornada, aún queda pendiente un encuentro correspondiente a la fecha 10: Juticalpa vs Génesis PN, programado para el 24 de septiembre a las 3:00 p.m. La jornada 12 se disputará hasta el próximo fin de semana, ya que entre semana no habrá partidos debido a la participación internacional de Motagua, Olimpia y Real España en la Copa Centroamericana de Concacaf.